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Жириновский рассказал, как "спас российскую вирусологию"
Жириновский рассказал, как "спас российскую вирусологию"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своем "личном вкладе" в развитие вирусологии, без которого российские ученые не смогли разработать препарат для... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:56
2021-02-06T11:40
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
лдпр
владимир жириновский
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своем "личном вкладе" в развитие вирусологии, без которого российские ученые не смогли разработать препарат для профилактики COVID-19.Он вспомнил случай, произошедший около десяти лет назад в Центре имени академика Н. Ф. Гамалеи. По словам парламентария, учреждению должны были отключить электричество за "неуплату по долгам", и тогда бы все хранившиеся препараты испортились."Я спас. Им не отключили свет. Все образцы вирусов спасены. Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей", — заявил Жириновский в эфире радиостанции "КП".Он возмутился, что ни один журналист до сих пор не освещал эту историю и не отметил его вклад."Я спас вирусологию нашей страны. Тишина полная", — заключил политик.Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" создали ученые из НИЦЭМ имени Гамалеи в сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций на базе хорошо изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека. В августе препарат получил регистрацию Минздрава, а с декабря им начали прививать россиян.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, лдпр, владимир жириновский

Жириновский рассказал, как "спас российскую вирусологию"

09:56 06.02.2021 (обновлено: 11:40 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своем "личном вкладе" в развитие вирусологии, без которого российские ученые не смогли разработать препарат для профилактики COVID-19.
Он вспомнил случай, произошедший около десяти лет назад в Центре имени академика Н. Ф. Гамалеи. По словам парламентария, учреждению должны были отключить электричество за "неуплату по долгам", и тогда бы все хранившиеся препараты испортились.
"Я спас. Им не отключили свет. Все образцы вирусов спасены. Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей", — заявил Жириновский в эфире радиостанции "КП".
Он возмутился, что ни один журналист до сих пор не освещал эту историю и не отметил его вклад.
"Я спас вирусологию нашей страны. Тишина полная", — заключил политик.
Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" создали ученые из НИЦЭМ имени Гамалеи в сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций на базе хорошо изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека. В августе препарат получил регистрацию Минздрава, а с декабря им начали прививать россиян.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЛДПРВладимир Жириновский
 
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