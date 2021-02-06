https://ria.ru/20210206/zhirinovskiy-1596279452.html

Жириновский рассказал, как "спас российскую вирусологию"

Жириновский рассказал, как "спас российскую вирусологию"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своем "личном вкладе" в развитие вирусологии, без которого российские ученые не смогли разработать препарат для... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T09:56

2021-02-06T09:56

2021-02-06T11:40

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

лдпр

владимир жириновский

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своем "личном вкладе" в развитие вирусологии, без которого российские ученые не смогли разработать препарат для профилактики COVID-19.Он вспомнил случай, произошедший около десяти лет назад в Центре имени академика Н. Ф. Гамалеи. По словам парламентария, учреждению должны были отключить электричество за "неуплату по долгам", и тогда бы все хранившиеся препараты испортились."Я спас. Им не отключили свет. Все образцы вирусов спасены. Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей", — заявил Жириновский в эфире радиостанции "КП".Он возмутился, что ни один журналист до сих пор не освещал эту историю и не отметил его вклад."Я спас вирусологию нашей страны. Тишина полная", — заключил политик.Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" создали ученые из НИЦЭМ имени Гамалеи в сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций на базе хорошо изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека. В августе препарат получил регистрацию Минздрава, а с декабря им начали прививать россиян.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210205/sputnik-1596103156.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, лдпр, владимир жириновский