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У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья острова в самой западной части Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T22:19
2021-02-06T22:19
окинава
япония
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья острова в самой западной части Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 17.36 по времени UTC (20.36 мск). Эпицентр располагался примерно в 38 километрах к северо-западу от острова Йонагуни в японской префектуре Окинава. Очаг залегал на глубине 107,7 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20210204/zemletryasenie-1595943833.html
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окинава, япония, в мире

У берегов Японии произошло землетрясение

22:19 06.02.2021
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья острова в самой западной части Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 17.36 по времени UTC (20.36 мск). Эпицентр располагался примерно в 38 километрах к северо-западу от острова Йонагуни в японской префектуре Окинава. Очаг залегал на глубине 107,7 километра.
Командорские острова - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 02:23
Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
 
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