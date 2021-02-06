https://ria.ru/20210206/zemletryasenie-1596343085.html

У берегов Японии произошло землетрясение

У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья острова в самой западной части Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T22:19

2021-02-06T22:19

2021-02-06T22:19

окинава

япония

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья острова в самой западной части Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 17.36 по времени UTC (20.36 мск). Эпицентр располагался примерно в 38 километрах к северо-западу от острова Йонагуни в японской префектуре Окинава. Очаг залегал на глубине 107,7 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20210204/zemletryasenie-1595943833.html

окинава

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окинава, япония, в мире