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Врач из центра Гамалеи оценил угрозу двойного заражения COVID-19
Врач из центра Гамалеи оценил угрозу двойного заражения COVID-19
В организме одного человека могут сосуществовать сразу два варианта COVID-19, считают ученые. Как это получается и насколько это опасно, рассказал в интервью... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T02:08
2021-02-06T02:08
2021-02-06T02:08
распространение коронавируса
александр бутенко
коронавирус covid-19
россия
нии им. гамалеи
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В организме одного человека могут сосуществовать сразу два варианта COVID-19, считают ученые. Как это получается и насколько это опасно, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.В мире сейчас фиксируется появление различных вариантов вируса SARS-CoV-2. Известно, что этот вирус, являющийся возбудителем COVID-19, отличается повышенной скоростью мутации. Ученые выяснили, что различные его вариации могут соседствовать в организме одного человека, рассказал Александр Бутенко. Насколько это может повлиять на течение болезни, сейчас сказать сложно. Пока есть только предположения, но не доказательства того, что измененный вирус меняет течение болезни – осложняет или, наоборот, делает его более легким. Есть также предположения, что новые варианты распространяются быстрее. Но в любом случае все эти новые генотипы не выходят за рамки одного вируса SARS-CoV-2, уточнил Александр Бутенко.По его словам, защитой от двойного проникновения любых вариаций коронавируса является вакцинация. "Пока многообразие коронавируса, которое выявляется, не вызывает критическую ситуацию для распространения инфекции и для возможностей вакцин, приготовленных еще в прошлом году. Это пока не может повлиять на эффективность вакцинации", –заключил Александр Бутенко в интервью радио Sputnik. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр бутенко , коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
В организме одного человека могут сосуществовать сразу два варианта COVID-19
, считают ученые. Как это получается и насколько это опасно, рассказал в интервью радио Sputnik
вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко
.
В мире сейчас фиксируется появление различных вариантов вируса SARS-CoV-2. Известно, что этот вирус, являющийся возбудителем COVID-19, отличается повышенной скоростью мутации. Ученые выяснили, что различные его вариации могут соседствовать в организме одного человека, рассказал Александр Бутенко.
"Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами", – рассказал вирусолог.
Насколько это может повлиять на течение болезни, сейчас сказать сложно. Пока есть только предположения, но не доказательства того, что измененный вирус меняет течение болезни – осложняет или, наоборот, делает его более легким. Есть также предположения, что новые варианты распространяются быстрее. Но в любом случае все эти новые генотипы не выходят за рамки одного вируса SARS-CoV-2, уточнил Александр Бутенко.
По его словам, защитой от двойного проникновения любых вариаций коронавируса является вакцинация.
"Пока многообразие коронавируса, которое выявляется, не вызывает критическую ситуацию для распространения инфекции и для возможностей вакцин, приготовленных еще в прошлом году. Это пока не может повлиять на эффективность вакцинации", –заключил Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.