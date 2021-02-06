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Рогозин рассказал о следующем запуске тяжелой ракеты "Ангара"
Рогозин рассказал о следующем запуске тяжелой ракеты "Ангара"
Макет космического аппарата планируется вывести в космос в ходе третьего испытательного пуска ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк,... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-06T22:44
2021-02-06T22:44
2021-02-07T05:14
наука
россия
алексей варочко
плесецк (космодром)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Макет космического аппарата планируется вывести в космос в ходе третьего испытательного пуска ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В декабре 2020 года гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что старт "Ангары" намечается во втором квартале 2021 года."Точно так", - сказал Рогозин в Twitter, отвечая на вопрос, действительно ли следующая тяжелая "Ангара" полетит с новым разгонным блоком "Персей" и макетом спутника.Пока были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов.Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") по контрактам с Минобороны должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах."Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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россия, алексей варочко, плесецк (космодром), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Макет космического аппарата планируется вывести в космос в ходе третьего испытательного пуска ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
, заявил глава "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
.
В декабре 2020 года гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко
сообщил, что старт "Ангары" намечается во втором квартале 2021 года.
"Точно так", - сказал Рогозин в Twitter, отвечая на вопрос, действительно ли следующая тяжелая "Ангара" полетит с новым разгонным блоком "Персей" и макетом спутника.
Пока были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов.
Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") по контрактам с Минобороны должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах.
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".