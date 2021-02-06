https://ria.ru/20210206/zamanskiy-1595968061.html

Биография Владимира Заманского

Биография Владимира Заманского

Советский и российский актер театра и кино Владимир Петрович Заманский родился 6 февраля 1926 года в городе Кременчуге Полтавской области Украинской ССР (ныне... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T00:36

2021-02-06T00:36

2021-02-06T00:36

кременчуг

владимир заманский

справки

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Советский и российский актер театра и кино Владимир Петрович Заманский родился 6 февраля 1926 года в городе Кременчуге Полтавской области Украинской ССР (ныне Украина).Рос без отца, мать погибла в 1941 году при артналете, когда к городу подходили немцы. 15-летним подростком вместе с тетей отправился в эвакуацию в Узбекистан, в 1942 году поступил в Ташкентский техникум связи и год спустя, приписав себе возраст, был призван на действительную военную службу. Окончив курсы разведчиков-радистов, Владимир Заманский в мае 1944 года попал на фронт, служил в 1223-м самоходном артиллерийском полку, входившем в 29-й танковый корпус 5-й гвардейской танковой армии. Принимал участие в Витебско-Оршанской наступательной операции. После войны Владимир Заманский продолжил службу в составе Северной группы советских войск на территории Польши. В 1950 году за участие в драке с помощником командира взвода он был осужден Военным трибуналом на девять лет. В числе других заключенных работал на стройках Харькова, возводил здание Московского университета на Ленинских (Воробьевых) горах. За добросовестный труд и участие в высотных, опасных для жизни работах, срок отбывания наказания Заманскому сократили. В 1954 году он был освобожден, окончил в Харькове вечернюю школу и поступил в Школу-студию МХАТ (курс заслуженного артиста РСФСР Георгия Герасимова).По окончании театрального вуза в 1958 году Владимир Заманский был принят в труппу Московского театра "Современник", где прослужил до 1966 года. Играл в спектакле "Продолжение легенды" по одноименной повести Анатолия Кузнецова, в пьесах "Никто" Эдуардо де Филиппо, "Пять вечеров" и "Старшая сестра" Александра Володина, "Голый король" Евгения Шварца, "Четвертый" Константина Симонова, "Пятая колонна" Эрнеста Хемингуэя, "По московскому времени" Леонида Зорина.В 1972-1980 годах Владимир Заманский состоял в труппе Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова), в начале 1990-х годов – актер в театре имени М.Н. Ермоловой, также работал по договорам. Сниматься в кино начал в 1960-е годы. Одним из первых на начинающего актера обратил внимание Андрей Тарковский – пригласил на съемки дипломного фильма "Каток и скрипка". В 1972 году режиссер пригласил Заманского в фильм "Солярис" – озвучивать роль Криса Кельвина, которого играл Донатас Банионис. Всего на счету Владимира Заманского – около 90 киноработ. Наиболее известные из них – ротный Васильев в военной драме Станислава Ростоцкого "На семи ветрах" (1962), инженер Широков в киноповести Григория Аронова "Пока жив человек" (1963), красный командир Баев в фильме "Бег" Александра Алова и Владимира Наумова по мотивам произведений Михаила Булгакова (1970), Федор Нечаев в сериале "Вечный зов" (1973-1983), начальник автобазы Татаринцев в мелодраме Иосифа Хейфица "Единственная…" (1975), доктор Иван Иваныч в сериале Евгения Карелова "Два капитана", снятом по одноименной повести Вениамина Каверина (1977), инженер Путятин в любовной драме Владимира Шределя "Чужая" (1978), гвардии полковник Привалов в телесериале Александра Бланка "Цыган" (1980), Леонид Сергеевич Люберецкий в фильме Юрия Кары "Завтра была война" (1987) и др. Одна из самых ярких ролей Владимира Заманского в кино – Александр Лазарев в военной драме Алексея Германа "Проверка на дорогах" (1971). Картина пролежала на полке 15 лет – чиновники Госкино разглядели в истории раскаявшегося полицая Лазарева попытку дегероизировать народное сопротивление в годы Великой Отечественной войны. После выхода в широкий прокат в 1986 году картина имела оглушительный успех. За эту работу актер стал лауреатом Государственной премии СССР (1988).Последней картиной, в которой снялся Владимир Заманский, стала драма "Ботанический сад" Владимира Гостюхина (1997). С 1998 года актер не работает в кино и театре и вместе с женой, актрисой Натальей Климовой, известной по роли Снежной королевы в одноименном фильме-сказке Геннадия Казанского (1966), ведет уединенный образ жизни в городе Муроме Владимирской области.В 2004 году Владимир Заманский был одним из ведущих документального телевизионного проекта "Земное и небесное", посвященного истории Русской православной церкви. В 2006 году записал аудиокнигу "Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма". Живя в Муроме, начал сотрудничать с православной радиостанцией "Радонеж" как чтец духовной литературы. Народный артист РСФСР (1988).Владимир Заманский имеет боевые награды: в 1945 году за бои в Восточной Пруссии он был награжден медалью "За отвагу", а в 1985 году в связи с 40-летием Победы – орденом Отечественной войны II степени. В 2009 году за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность актер был награжден орденом Почета. В 2013 году Владимир Заманский стал почетным гражданином Мурома.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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