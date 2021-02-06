https://ria.ru/20210206/yaponiya-1596298309.html

Токио выразил протест Пекину из-за патрульных кораблей в районе Сенкаку

Токио выразил протест Пекину из-за патрульных кораблей в районе Сенкаку

Правительство Японии заявило протест Китаю за то, что два его патрульных корабля зашли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку, сообщило... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T13:27

2021-02-06T13:27

2021-02-06T13:28

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ТОКИО, 6 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии заявило протест Китаю за то, что два его патрульных корабля зашли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку, сообщило агентство Киодо со ссылкой на высокопоставленных чиновников министерства иностранных дел.Четыре китайских корабля находились в субботу в прилежащей зоне - части акватории, граничащей с территориальными водами в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай. Затем около 4.45 часов (22.45 мск) два из них зашли в территориальные воды и находились там около 8 часов. Они также пытались приблизиться к японскому рыболовецкому судну. Японские СМИ отмечают, что это первое появление китайских кораблей в территориальных водах Японии с 1 февраля, когда в Китае начал действовать закон, позволяющий применять силу против иностранных судов.Японская сторона заявила протест, назвав это "непозволительными действиями".В прошлом году китайские корабли 333 раза заходили в прилежащую зону, что стало рекордом, а в территориальных водах Японии в этом районе китайские корабли оказывались 24 раза в количестве 78 кораблей. Прошлый год стал рекордным и по длительности их пребывания в территориальных водах. В октябре китайские корабли находились в территориальных водах Японии около Сенкаку более 57 часов. Предыдущий рекорд также принадлежит прошлому году - аналогичный инцидент произошел в июле, тогда китайские корабли находились в территориальных водах 39 часов.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.

https://ria.ru/20201127/yaponiya-1586566342.html

https://ria.ru/20210124/ostrova-1594334132.html

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китай, япония, в мире