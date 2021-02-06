https://ria.ru/20210206/vesna-1596267482.html

Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне

Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне

Недостаточно активное использование автомобиля зимой или вовсе отказ от него до весны не проходит бесследно. Рекомендации, которым желательно следовать перед... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T04:07

2021-02-06T04:07

2021-02-06T04:07

мади

авто

весна

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Недостаточно активное использование автомобиля зимой или вовсе отказ от него до весны не проходит бесследно. Рекомендации, которым желательно следовать перед первым выездом, озвучил в интервью радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов. Если машина мало ездит летом, в этом нет ничего плохого, а вот в холодное время года при сокращении количества поездок могут возникнуть проблемы с прогревом, пояснил Лев Зиманов. Поэтому, отметил он, надо стараться поддерживать автомобиль в рабочем состоянии и выезжать на нем хотя бы пару раз в месяц. Такие прогулки не займут много времени, но будут очень полезны. По его словам, автомобиль, который в холодное время года совсем не эксплуатируют, а ставят на всю зиму в гараж, тоже надо начинать готовить к весне заранее. Но процесс подготовки к первому выезду будет немного иным, для этого есть стандартные рекомендации. "Желательно раз в полтора-два месяца приходить в гараж и нажимать на педали, чтобы резиновые элементы, которые есть в гидравлическом приводе тормозов и сцепления, смазывались", – объяснил Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210116/dver-1593287472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мади, авто, весна