https://ria.ru/20210206/vaktsinatsiya-1596291052.html

Всех желающих россиян могут вакцинировать от COVID-19 до июня

Всех желающих россиян могут вакцинировать от COVID-19 до июня

Россия до июня может вакцинировать от коронавируса всех желающих, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T12:15

2021-02-06T12:15

2021-02-06T12:30

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

европа

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — РИА Новости. Россия до июня может вакцинировать от коронавируса всех желающих, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Знаете, безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят", — заявил Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 1".В США и европейских странах, утверждает он, массовая вакцинация запланирована на начало осени. Поэтому россияне, заключает Дмитриев, получили "великую привилегию", поскольку фокус производители делают именно на Россию."На иностранные рынки поставляется ну очень небольшие количества пока. И, в том числе, мы активно запускаем и, в том числе, поставляем с зарубежных площадок РФПИ", — добавил он.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат стал первым в мире по профилактике COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596192023.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, европа, сша