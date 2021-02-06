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Слуцкий назвал заявления Литвы о "Спутнике V" русофобским бредом
Слуцкий назвал заявления Литвы о "Спутнике V" русофобским бредом
Слова премьера Литвы Ингриды Шимоните о "Спутнике V" как о гибридном оружии диссонируют с высказываниями главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в них видна досада... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T19:20
2021-02-06T19:20
ингрида шимоните
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
леонид слуцкий
здоровье - общество
госдума рф
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Слова премьера Литвы Ингриды Шимоните о "Спутнике V" как о гибридном оружии диссонируют с высказываниями главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в них видна досада и зависть, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Шимоните в своем Twitter назвала вакцину от коронавируса "Спутник V" "гибридным оружием", которое используется российскими властями для распространения влияния в мире. При этом литовский премьер заявила, что президент РФ Владимир Путин "не хочет использовать вакцину для лечения населения России"."Русофобский бред, в котором сквозит явная досада и зависть. Заявления литовского премьера откровенно диссонируют с высказываниями главы европейской дипломатии Борреля. По-видимому, до Вильнюса все доходит с большим опозданием", - сказал Слуцкий.Глава комитета отметил, что Россия не собирается ни с кем воевать, наоборот, она открыта к сотрудничеству по борьбе с пандемией."В нашей стране идет массовая вакцинация. Утверждения о том, что президент якобы не хочет использовать "Спутник V" для лечения населения, - несусветная чушь", - добавил Слуцкий.Ранее Боррель выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
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ингрида шимоните, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, леонид слуцкий, здоровье - общество, госдума рф, владимир путин, в мире

Слуцкий назвал заявления Литвы о "Спутнике V" русофобским бредом

19:20 06.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Слова премьера Литвы Ингриды Шимоните о "Спутнике V" как о гибридном оружии диссонируют с высказываниями главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в них видна досада и зависть, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Шимоните в своем Twitter назвала вакцину от коронавируса "Спутник V" "гибридным оружием", которое используется российскими властями для распространения влияния в мире. При этом литовский премьер заявила, что президент РФ Владимир Путин "не хочет использовать вакцину для лечения населения России".
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"Русофобский бред, в котором сквозит явная досада и зависть. Заявления литовского премьера откровенно диссонируют с высказываниями главы европейской дипломатии Борреля. По-видимому, до Вильнюса все доходит с большим опозданием", - сказал Слуцкий.
Глава комитета отметил, что Россия не собирается ни с кем воевать, наоборот, она открыта к сотрудничеству по борьбе с пандемией.
"В нашей стране идет массовая вакцинация. Утверждения о том, что президент якобы не хочет использовать "Спутник V" для лечения населения, - несусветная чушь", - добавил Слуцкий.
Ранее Боррель выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
 
Ингрида ШимонитеВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Леонид СлуцкийЗдоровье - ОбществоГосдума РФВладимир ПутинВ мире
 
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