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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210206/vaktsina-1596319886.html
В Чехии изучают возможность прямых закупок в России вакцины "Спутник V"
В Чехии изучают возможность прямых закупок в России вакцины "Спутник V"
Эксперты чешского минздрава изучают правовые аспекты возможной прямой закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", минуя регистрационные органы ЕС,... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T17:16
2021-02-06T17:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
андрей бабиш
евросоюз
виктор орбан
чехия
словакия
венгрия
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ПРАГА, 6 фев – РИА Новости. Эксперты чешского минздрава изучают правовые аспекты возможной прямой закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", минуя регистрационные органы ЕС, сообщило в субботу пражское сетевое издание Seznam со ссылкой на свои источники в ведомстве."Еще несколько дней назад эксперты минздрава получили задание выяснить, какие правовые возможности существуют для того, чтобы вакцина "Спутник V" могла быть разрешена для использования в республике без соответствующего одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)", - говорится в сообщении.Иными словами, уточняет издание, идет поиск варианта, при котором разрешение на использование российской вакцины в Чехии обошлось бы без сертификации как в ЕМА, так и в чешском государственном институте по контролю лекарств (ГИКЛ)."В случае, если бы ГИКЛ выступил в данном вопросе против, разрешение на применение препарата ("Спутник V") дал бы минздрав. Для этого был бы использован параграф 8 закона о лекарствах, который разрешает использование вакцины в Чехии с тем, что ответственность за это берет на себя государство", - сообщило издание.В пятницу премьер Андрей Бабиш специально посетил Будапешт и провел переговоры со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном для того, чтобы выяснить, как используется вакцина "Спутник V" в этой стране, которая начала получать данный препарат непосредственно из РФ первой из стран Евросоюза. Как заявил Бабиш, Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия. По словам чешского премьера, когда речь идет о здоровье людей, политика уходит в сторону, а лучшей вакциной становится та, что уже имеется непосредственно в наличии.В последние дни чешский премьер неоднократно выражал недовольство резким замедлением поставок в страну вакцин фирм Pfizer/BioNTech и Moderna, из-за чего затянулась вакцинация первоочередников, к которым относятся граждане в возрасте свыше 80 лет и медики, работающие с больными COVID-19. Одновременно Бабиш, со ссылкой на данные экспертов, дал высокую оценку вакцине "Спутник V".Для изучения опыта применения "Спутника V" чешский премьер на следующей неделе намерен посетить Сербию, которая тоже уже использует российскую вакцину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, андрей бабиш, евросоюз, виктор орбан, чехия, словакия, венгрия, в мире

В Чехии изучают возможность прямых закупок в России вакцины "Спутник V"

17:16 06.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПРАГА, 6 фев – РИА Новости. Эксперты чешского минздрава изучают правовые аспекты возможной прямой закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", минуя регистрационные органы ЕС, сообщило в субботу пражское сетевое издание Seznam со ссылкой на свои источники в ведомстве.
"Еще несколько дней назад эксперты минздрава получили задание выяснить, какие правовые возможности существуют для того, чтобы вакцина "Спутник V" могла быть разрешена для использования в республике без соответствующего одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)", - говорится в сообщении.
Иными словами, уточняет издание, идет поиск варианта, при котором разрешение на использование российской вакцины в Чехии обошлось бы без сертификации как в ЕМА, так и в чешском государственном институте по контролю лекарств (ГИКЛ).
"В случае, если бы ГИКЛ выступил в данном вопросе против, разрешение на применение препарата ("Спутник V") дал бы минздрав. Для этого был бы использован параграф 8 закона о лекарствах, который разрешает использование вакцины в Чехии с тем, что ответственность за это берет на себя государство", - сообщило издание.
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
Вчера, 15:17
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В пятницу премьер Андрей Бабиш специально посетил Будапешт и провел переговоры со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном для того, чтобы выяснить, как используется вакцина "Спутник V" в этой стране, которая начала получать данный препарат непосредственно из РФ первой из стран Евросоюза. Как заявил Бабиш, Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия. По словам чешского премьера, когда речь идет о здоровье людей, политика уходит в сторону, а лучшей вакциной становится та, что уже имеется непосредственно в наличии.
В последние дни чешский премьер неоднократно выражал недовольство резким замедлением поставок в страну вакцин фирм Pfizer/BioNTech и Moderna, из-за чего затянулась вакцинация первоочередников, к которым относятся граждане в возрасте свыше 80 лет и медики, работающие с больными COVID-19. Одновременно Бабиш, со ссылкой на данные экспертов, дал высокую оценку вакцине "Спутник V".
Для изучения опыта применения "Спутника V" чешский премьер на следующей неделе намерен посетить Сербию, которая тоже уже использует российскую вакцину.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Андрей БабишЕвросоюзВиктор ОрбанЧехияСловакияВенгрияВ мире
 
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