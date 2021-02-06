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В Сингапуре медику ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer
В Сингапуре медику ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer
Сотруднику национального офтальмологического центра в Сингапуре по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer от коронавируса, однако никаких побочных... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T17:11
2021-02-06T17:11
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
здоровье - общество
pfizer, inc.
сингапур (страна)
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сотруднику национального офтальмологического центра в Сингапуре по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer от коронавируса, однако никаких побочных эффектов у него обнаружено не было, пишет газета Straits Times со ссылкой на заявление центра.Согласно заявлению, инцидент произошел 14 января. Работник, ответственный за разведение вакцины, отошел во время подготовки дозы. Другой сотрудник ошибочно принял неразбавленную дозу в ампуле за готовую к введению. Ошибку удалось обнаружить спустя минуты после вакцинации."Старшим врачам незамедлительно сообщили, состояние сотрудника было оценено, оно было признано нормальным, без побочных эффектов или реакций", - цитирует газета заявление центра.Сотрудника госпитализировали для наблюдения за его состоянием, а через два дня выписали. В центре продолжают следить за здоровьем сотрудника, он чувствует себя хорошо.Вакцинация от коронавируса в Сингапуре началась 30 декабря, первыми вакцину компаний Pfizer и BioNTech начали получать медработники. Правительство рассчитывает, что население страны сможет пройти вакцинацию к концу 2021 года, если "не возникнут непредвиденные перебои с поставками".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., сингапур (страна), в мире

В Сингапуре медику ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer

17:11 06.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сотруднику национального офтальмологического центра в Сингапуре по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer от коронавируса, однако никаких побочных эффектов у него обнаружено не было, пишет газета Straits Times со ссылкой на заявление центра.
Согласно заявлению, инцидент произошел 14 января. Работник, ответственный за разведение вакцины, отошел во время подготовки дозы. Другой сотрудник ошибочно принял неразбавленную дозу в ампуле за готовую к введению. Ошибку удалось обнаружить спустя минуты после вакцинации.
"Старшим врачам незамедлительно сообщили, состояние сотрудника было оценено, оно было признано нормальным, без побочных эффектов или реакций", - цитирует газета заявление центра.
Сотрудника госпитализировали для наблюдения за его состоянием, а через два дня выписали. В центре продолжают следить за здоровьем сотрудника, он чувствует себя хорошо.
Вакцинация от коронавируса в Сингапуре началась 30 декабря, первыми вакцину компаний Pfizer и BioNTech начали получать медработники. Правительство рассчитывает, что население страны сможет пройти вакцинацию к концу 2021 года, если "не возникнут непредвиденные перебои с поставками".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоPfizer, Inc.Сингапур (страна)В мире
 
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