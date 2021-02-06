https://ria.ru/20210206/vaktsina-1596315136.html

Премьер Словакии считает, что страна могла бы производить "Спутник V"

Премьер Словакии считает, что страна могла бы производить "Спутник V"

Словакия могла бы производить вакцины от коронавируса, не исключено, что это может быть российская вакцина "Спутник V", заявил премьер Игорь Матович. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T16:30

2021-02-06T16:30

2021-02-06T16:55

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

словакия

в мире

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ПРАГА, 6 фев – РИА Новости. Словакия могла бы производить вакцины от коронавируса, не исключено, что это может быть российская вакцина "Спутник V", заявил премьер Игорь Матович."Российский производитель вакцины "Спутник V" заинтересован в том, чтобы этот препарат производился и непосредственно в той стране, в которую он поставляется. Нельзя, чтобы геополитические интересы превышали интересы людей", - сказал Матович, выступая в дискуссии "Субботние диалоги" по Словацкому радио.По словам премьера, если бы Словакия начала производство вакцины от коронавируса, то делала бы это не только для себя, но и поставляла ее в другие страны ЕС.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, словакия, в мире