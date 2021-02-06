https://ria.ru/20210206/vaktsina-1596294214.html

В РФПИ оценили решение критиков "Спутника V" привиться этой вакциной

В РФПИ оценили решение критиков "Спутника V" привиться этой вакциной

Критики российской вакцины от коронавируса "Спутник V", привившиеся ею, фактически в такой форме извинились за свои слова, полагает глава Российского фонда... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T12:44

2021-02-06T12:44

2021-02-06T13:47

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

боливия

армения

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — РИА Новости. Критики российской вакцины от коронавируса "Спутник V", привившиеся ею, фактически в такой форме извинились за свои слова, полагает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Вы знаете, было очень много критики. Извинился — никто, но многие из них стали вакцинироваться. Поэтому это некая форма извинения через фактическую вакцинацию, фактическое действие", — заявил Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 1"."Мы пробились на 40 стран, фактически играя сеанс одновременной игры с сорока странами, потому что очень много сопротивления для российских товаров, для российских продуктов. Но сейчас мы выиграли", — подчеркнул он.Дмитриев также назвал публикацию в научном журнале Lancet "шахом и матом" для противников вакцины. "И, безусловно, это открывает возможности не только для "Спутника", но и для других наших препаратов на внешние рынки тоже", — уверен глава фонда.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210206/vaktsina-1596290545.html

россия

боливия

армения

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, боливия, армения, в мире