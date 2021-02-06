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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210206/vaktsina-1596294214.html
В РФПИ оценили решение критиков "Спутника V" привиться этой вакциной
В РФПИ оценили решение критиков "Спутника V" привиться этой вакциной
Критики российской вакцины от коронавируса "Спутник V", привившиеся ею, фактически в такой форме извинились за свои слова, полагает глава Российского фонда... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:44
2021-02-06T13:47
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
боливия
армения
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — РИА Новости. Критики российской вакцины от коронавируса "Спутник V", привившиеся ею, фактически в такой форме извинились за свои слова, полагает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Вы знаете, было очень много критики. Извинился — никто, но многие из них стали вакцинироваться. Поэтому это некая форма извинения через фактическую вакцинацию, фактическое действие", — заявил Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 1"."Мы пробились на 40 стран, фактически играя сеанс одновременной игры с сорока странами, потому что очень много сопротивления для российских товаров, для российских продуктов. Но сейчас мы выиграли", — подчеркнул он.Дмитриев также назвал публикацию в научном журнале Lancet "шахом и матом" для противников вакцины. "И, безусловно, это открывает возможности не только для "Спутника", но и для других наших препаратов на внешние рынки тоже", — уверен глава фонда.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, боливия, армения, в мире

В РФПИ оценили решение критиков "Спутника V" привиться этой вакциной

12:44 06.02.2021 (обновлено: 13:47 06.02.2021)
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Гам Ковид Вак"
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Гам Ковид Вак - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — РИА Новости. Критики российской вакцины от коронавируса "Спутник V", привившиеся ею, фактически в такой форме извинились за свои слова, полагает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Вы знаете, было очень много критики. Извинился — никто, но многие из них стали вакцинироваться. Поэтому это некая форма извинения через фактическую вакцинацию, фактическое действие", — заявил Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 1".
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) в городской поликлинике №6 в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
12:09Распространение коронавируса
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"Мы пробились на 40 стран, фактически играя сеанс одновременной игры с сорока странами, потому что очень много сопротивления для российских товаров, для российских продуктов. Но сейчас мы выиграли", — подчеркнул он.
Дмитриев также назвал публикацию в научном журнале Lancet "шахом и матом" для противников вакцины. "И, безусловно, это открывает возможности не только для "Спутника", но и для других наших препаратов на внешние рынки тоже", — уверен глава фонда.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийБоливияАрменияВ мире
 
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