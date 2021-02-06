В РФПИ оценили решение критиков "Спутника V" привиться этой вакциной
12:44 06.02.2021 (обновлено: 13:47 06.02.2021)
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Гам Ковид Вак"
© Sputnik / Тимур Батыршин
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — РИА Новости. Критики российской вакцины от коронавируса "Спутник V", привившиеся ею, фактически в такой форме извинились за свои слова, полагает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Вы знаете, было очень много критики. Извинился — никто, но многие из них стали вакцинироваться. Поэтому это некая форма извинения через фактическую вакцинацию, фактическое действие", — заявил Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 1".
"Мы пробились на 40 стран, фактически играя сеанс одновременной игры с сорока странами, потому что очень много сопротивления для российских товаров, для российских продуктов. Но сейчас мы выиграли", — подчеркнул он.
Дмитриев также назвал публикацию в научном журнале Lancet "шахом и матом" для противников вакцины. "И, безусловно, это открывает возможности не только для "Спутника", но и для других наших препаратов на внешние рынки тоже", — уверен глава фонда.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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