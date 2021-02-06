https://ria.ru/20210206/vaktsina-1596291585.html
Гинцбург сообщил о технологии изменения вакцины при мутации COVID-19
Гинцбург сообщил о технологии изменения вакцины при мутации COVID-19
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в центре разрабатывают технологию, позволяющую быстро создавать вакцины, если COVID-19 будет меняться. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:23
2021-02-06T12:23
2021-02-06T12:23
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594357960_0:97:3052:1813_1920x0_80_0_0_622be2b5c494e584874bdace98c7d7ae.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев – РИА Новости. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в центре разрабатывают технологию, позволяющую быстро создавать вакцины, если COVID-19 будет меняться."В настоящий момент в институте разрабатывается технология, которая должна позволить очень быстро, эффективно создавать вакцинные препараты, если данный возбудитель начнет быстро изменяться", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594357960_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_83bab866362b3bf75e38bc073e83ea18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество, общество