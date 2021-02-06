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Гинцбург сообщил о технологии изменения вакцины при мутации COVID-19

Гинцбург сообщил о технологии изменения вакцины при мутации COVID-19

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в центре разрабатывают технологию, позволяющую быстро создавать вакцины, если COVID-19 будет меняться. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T12:23

2021-02-06T12:23

2021-02-06T12:23

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вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев – РИА Новости. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в центре разрабатывают технологию, позволяющую быстро создавать вакцины, если COVID-19 будет меняться."В настоящий момент в институте разрабатывается технология, которая должна позволить очень быстро, эффективно создавать вакцинные препараты, если данный возбудитель начнет быстро изменяться", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество, общество