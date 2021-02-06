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"Спутник V" защитит от тяжелых случаев COVID-19, заявил Гинцбург
"Спутник V" защитит от тяжелых случаев COVID-19, заявил Гинцбург
Вакцина от коронавируса "Спутник V" дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции, заявил директор центра Гамалеи... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:09
2021-02-06T12:09
2021-02-06T12:09
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и средней тяжести случаев COVID. То есть, при наличии вакцинации, если человек, не дай Бог, встретится с этим возбудителем, он в самом отрицательном варианте перенесет данную инфекцию на ногах. То есть, он не будет госпитализирован", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 1".Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество, общество