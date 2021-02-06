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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210206/vaktsina-1596280616.html
"ЭпиВакКорона" может быть безопаснее для онкобольных, считает эксперт
"ЭпиВакКорона" может быть безопаснее для онкобольных, считает эксперт
Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" для аллергиков и онкологических больных может оказаться безопаснее других вакцин, а "Ковивак" – более удобной при... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T10:09
2021-02-06T10:09
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" для аллергиков и онкологических больных может оказаться безопаснее других вакцин, а "Ковивак" – более удобной при транспортировке, считает директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.Она напомнила, что ускоренный порядок регистрации вакцин от COVID-19 стал возможен после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией.По словам эксперта, на начало 2021 года в мире разрабатывалось около 200 потенциальных вакцин против COVID-19, испытания на людях начались для 63 препаратов, и шесть из них начали применяться для вакцинации населения, несмотря на то, что третья стадия клинических испытаний еще не закончена. Для сравнения, уточнила Велданова, в обычных условиях разработка, регистрация и допуск к применению новой вакцины занимают до 10 лет."Основное отличие от "Спутника V", разработанного центром Гамалеи, заключается в том, что "ЭпиВакКорона" — пептидная вакцина, а не векторная. Она сделана из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Есть предположение, что эта вакцина может оказаться безопаснее для аллергиков и онкобольных", - пояснила она РИА Новости.Велданова также напомнила, что с апреля будет доступна третья российская вакцина "Ковивак" Центра имени Чумакова, представляющая собой целые убитые вирусы. Ожидается, что это позволит стимулировать выработку антител сразу ко всем белкам вируса, пояснила эксперт, добавив, что данную вакцину будет легче хранить и транспортировать.Ранее директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявлял, что "ЭпиВакКорона" полностью безопасна для аллергиков. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что "Спутником V" можно прививаться людям с аллергическими осложнениями, но не в стадии обострения.Также сообщалось, что вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями, так как информации о ее влиянии пока недостаточно, при этом вакцинация пациентам с онкологическими заболеваниями не противопоказана. Вице-президент РАН Владимир Чехонин сообщил РИА Новости, что российские ученые в скором времени подготовят рекомендации по вакцинированию онкологических больных от коронавируса, эти алгоритмы будут оформлены в качестве рекомендаций Минздрава РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

"ЭпиВакКорона" может быть безопаснее для онкобольных, считает эксперт

10:09 06.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедсестра демонстрирует ампулы с вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра демонстрирует ампулы с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" для аллергиков и онкологических больных может оказаться безопаснее других вакцин, а "Ковивак" – более удобной при транспортировке, считает директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.
Она напомнила, что ускоренный порядок регистрации вакцин от COVID-19 стал возможен после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией.
По словам эксперта, на начало 2021 года в мире разрабатывалось около 200 потенциальных вакцин против COVID-19, испытания на людях начались для 63 препаратов, и шесть из них начали применяться для вакцинации населения, несмотря на то, что третья стадия клинических испытаний еще не закончена. Для сравнения, уточнила Велданова, в обычных условиях разработка, регистрация и допуск к применению новой вакцины занимают до 10 лет.
"Основное отличие от "Спутника V", разработанного центром Гамалеи, заключается в том, что "ЭпиВакКорона" — пептидная вакцина, а не векторная. Она сделана из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Есть предположение, что эта вакцина может оказаться безопаснее для аллергиков и онкобольных", - пояснила она РИА Новости.
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Велданова также напомнила, что с апреля будет доступна третья российская вакцина "Ковивак" Центра имени Чумакова, представляющая собой целые убитые вирусы. Ожидается, что это позволит стимулировать выработку антител сразу ко всем белкам вируса, пояснила эксперт, добавив, что данную вакцину будет легче хранить и транспортировать.
Ранее директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявлял, что "ЭпиВакКорона" полностью безопасна для аллергиков. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что "Спутником V" можно прививаться людям с аллергическими осложнениями, но не в стадии обострения.
Также сообщалось, что вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями, так как информации о ее влиянии пока недостаточно, при этом вакцинация пациентам с онкологическими заболеваниями не противопоказана. Вице-президент РАН Владимир Чехонин сообщил РИА Новости, что российские ученые в скором времени подготовят рекомендации по вакцинированию онкологических больных от коронавируса, эти алгоритмы будут оформлены в качестве рекомендаций Минздрава РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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