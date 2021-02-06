https://ria.ru/20210206/ucheniya-1596268616.html

"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах

"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах

Читатели японских СМИ раскритиковали дипломатов, выразивших протест из-за проведения учений российских военных на южном побережье одного из островов Курильской... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T06:00

2021-02-06T06:00

2021-02-06T14:35

россия

курильские острова

япония

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели японских СМИ раскритиковали дипломатов, выразивших протест из-за проведения учений российских военных на южном побережье одного из островов Курильской гряды.В среду Москва уведомила Токио о том, что с 5 по 12 февраля российские военные проведут в регионе маневры со стрельбами. Россия неоднократно подчеркивала, что у Японии нет оснований протестовать против учений, которые Москва проводит на собственной территории."Военные учения и стрельбы российской армии на Кунашире? Да это они уже прицеливаются по Хоккайдо! Так что уж о "северных территориях" забудьте! Как бы огонь не распространился дальше!" — заявил пользователь xah."Да Россия разместила на "северных островах" не только дальнобойную артиллерию. Там уже давно стоят современные ракетные дивизионы. А ведь когда-то это была наша земля. И все произошло всего за несколько лет!" — возмутился dhf."Вот уже сколько десятилетий прошло после окончания войны. А трусливая политика нашего слабого правительства привела к тому, что мы сейчас имеем. Разве только с Россией мы не можем разрешить территориальную проблему? То же самое и с Китаем (острова Сенкаку), и с Южной Кореей (острова Такэсима)!" — написал bzp."Успокойтесь, с такой нашей политикой и таким нашим правительством мы помаленьку уступим окружающим странам не только "северные территории", но и острова Сенкаку, и острова Такэсима!" — добавил tak."Все говорят, что на Россию нужно давить. К сожалению, пока никакое давление на нее не срабатывает. Даже американцы ничего не могут поделать. Что уж говорить о Японии?" — задался вопросом mas."А все-таки Россия уведомила же нас заранее о военных учениях! Так что, может быть, и не все еще пропало!" — выразил мнение sup.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201203/kurily-1587529344.html

https://ria.ru/20200904/kurily-1576714393.html

https://ria.ru/20201226/kurily-1591050769.html

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россия, курильские острова, япония, в мире