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Блинкен обсудил с Францией, Британией и ФРГ коллективный подход к России
Блинкен обсудил с Францией, Британией и ФРГ коллективный подход к России
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с министрами иностранных дел Франции, Великобритании и Германии коллективный подход к внешнеполитическим... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T02:51
2021-02-06T02:51
россия
энтони блинкен
франция
германия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с министрами иностранных дел Франции, Великобритании и Германии коллективный подход к внешнеполитическим вопросам, включая Россию, сообщил госдепартамент."Они подтвердили ключевое значение трансатлантических отношений в подходе к безопасности, климату, экономике, здравоохранению и другим вызовам, с которыми сталкивается мир. Госсекретарь подчеркнул, что США привержены скоординированным действиям по преодолению глобальных вызовов", - говорится в сообщении.
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россия, энтони блинкен, франция, германия, сша, в мире

Блинкен обсудил с Францией, Британией и ФРГ коллективный подход к России

02:51 06.02.2021
 
© REUTERS / Carlos BarriaЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с министрами иностранных дел Франции, Великобритании и Германии коллективный подход к внешнеполитическим вопросам, включая Россию, сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Блинкен встретился по видеосвязи с коллегами из Франции, Германии и Великобритании и обсудил COVID, Иран, Бирму, Россию, Китай, изменения климата и другие насущные вопросы", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Неда Прайса.
"Они подтвердили ключевое значение трансатлантических отношений в подходе к безопасности, климату, экономике, здравоохранению и другим вызовам, с которыми сталкивается мир. Госсекретарь подчеркнул, что США привержены скоординированным действиям по преодолению глобальных вызовов", - говорится в сообщении.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
00:32
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