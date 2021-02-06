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Блинкен обсудил с Францией, Британией и ФРГ коллективный подход к России
Блинкен обсудил с Францией, Британией и ФРГ коллективный подход к России
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с министрами иностранных дел Франции, Великобритании и Германии коллективный подход к внешнеполитическим... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T02:51
2021-02-06T02:51
2021-02-06T02:51
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с министрами иностранных дел Франции, Великобритании и Германии коллективный подход к внешнеполитическим вопросам, включая Россию, сообщил госдепартамент."Они подтвердили ключевое значение трансатлантических отношений в подходе к безопасности, климату, экономике, здравоохранению и другим вызовам, с которыми сталкивается мир. Госсекретарь подчеркнул, что США привержены скоординированным действиям по преодолению глобальных вызовов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210206/diplomaty-1596262320.html
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