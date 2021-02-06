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В Москве с начала зимы выпало более метра снега
В Москве с начала зимы выпало более метра снега
Свыше одного метра снега выпало в столице с начала зимы, это 69% от годовой нормы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в субботу. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:05
2021-02-06T12:05
2021-02-06T12:05
погода
москва
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Свыше одного метра снега выпало в столице с начала зимы, это 69% от годовой нормы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в субботу."В Москве с начала зимнего сезона выпало более 100 сантиметров снега - это 69% от годовой нормы, которая составляет 152 сантиметра. Этой зимой первый снег выпал 20 ноября, а устойчивый снежный покров лег в декабре. Самым снежным оказался январь - выпало 56 сантиметров осадков. Однако эту цифру нельзя назвать аномально большой. Для сравнения: в январе 2016 года было почти вдвое больше снега - 114 сантиметров, в 2017 году - около 70 сантиметров, а в 2018 и 2019 годах - свыше 60 сантиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала зимнего сезона специалисты зафиксировали 29 переходов температуры через ноль - от положительных значений к отрицательным. 12 заморозков пришлось на ноябрь."Бороться с последствиями резких колебаний температуры для коммунальных служб сложнее, чем со снегопадами или морозами. Важно реагировать очень быстро, чтобы на дорогах и тротуарах не успела образоваться наледь. Действовать оперативно помогают сводки прогнозов погоды. В комплексе городского хозяйства есть собственное метеорологическое бюро, которое круглосуточно передает самую точную информацию о погоде сейчас и в ближайшем будущем. Сводки позволяют вовремя сориентироваться и скорректировать уборку дорог и пешеходных зон", - отмечается в сообщении.Сообщается, что специалисты метеослужбы следят за осадками, скоростью и направлением ветра при помощи ультразвуковых датчиков, а высоту выпавшего снега измеряют специальными лазерными лучами. Во время сильных снегопадов это делают каждые 20 минут и сообщают об изменениях в режиме нон-стоп."Информацию о количестве осадков передают 39 автоматических дорожных станций и 45 метеодатчиков. Все они расположены вблизи основных столичных магистралей. Сводки поступают каждые три часа. На основе этих данных за 2020 год синоптики подготовили 128 тысяч прогнозов для коммунальных служб", - уточняется в сообщении.
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РИА Новости
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погода, москва, общество
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Свыше одного метра снега выпало в столице с начала зимы, это 69% от годовой нормы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы
в субботу.
"В Москве с начала зимнего сезона выпало более 100 сантиметров снега - это 69% от годовой нормы, которая составляет 152 сантиметра. Этой зимой первый снег выпал 20 ноября, а устойчивый снежный покров лег в декабре. Самым снежным оказался январь - выпало 56 сантиметров осадков. Однако эту цифру нельзя назвать аномально большой. Для сравнения: в январе 2016 года было почти вдвое больше снега - 114 сантиметров, в 2017 году - около 70 сантиметров, а в 2018 и 2019 годах - свыше 60 сантиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала зимнего сезона специалисты зафиксировали 29 переходов температуры через ноль - от положительных значений к отрицательным. 12 заморозков пришлось на ноябрь.
"Бороться с последствиями резких колебаний температуры для коммунальных служб сложнее, чем со снегопадами или морозами. Важно реагировать очень быстро, чтобы на дорогах и тротуарах не успела образоваться наледь. Действовать оперативно помогают сводки прогнозов погоды. В комплексе городского хозяйства есть собственное метеорологическое бюро, которое круглосуточно передает самую точную информацию о погоде сейчас и в ближайшем будущем. Сводки позволяют вовремя сориентироваться и скорректировать уборку дорог и пешеходных зон", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что специалисты метеослужбы следят за осадками, скоростью и направлением ветра при помощи ультразвуковых датчиков, а высоту выпавшего снега измеряют специальными лазерными лучами. Во время сильных снегопадов это делают каждые 20 минут и сообщают об изменениях в режиме нон-стоп.
"Информацию о количестве осадков передают 39 автоматических дорожных станций и 45 метеодатчиков. Все они расположены вблизи основных столичных магистралей. Сводки поступают каждые три часа. На основе этих данных за 2020 год синоптики подготовили 128 тысяч прогнозов для коммунальных служб", - уточняется в сообщении.