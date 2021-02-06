https://ria.ru/20210206/sneg-1596290026.html

В Москве с начала зимы выпало более метра снега

В Москве с начала зимы выпало более метра снега

Свыше одного метра снега выпало в столице с начала зимы, это 69% от годовой нормы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в субботу. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T12:05

2021-02-06T12:05

2021-02-06T12:05

погода

москва

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Свыше одного метра снега выпало в столице с начала зимы, это 69% от годовой нормы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в субботу."В Москве с начала зимнего сезона выпало более 100 сантиметров снега - это 69% от годовой нормы, которая составляет 152 сантиметра. Этой зимой первый снег выпал 20 ноября, а устойчивый снежный покров лег в декабре. Самым снежным оказался январь - выпало 56 сантиметров осадков. Однако эту цифру нельзя назвать аномально большой. Для сравнения: в январе 2016 года было почти вдвое больше снега - 114 сантиметров, в 2017 году - около 70 сантиметров, а в 2018 и 2019 годах - свыше 60 сантиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала зимнего сезона специалисты зафиксировали 29 переходов температуры через ноль - от положительных значений к отрицательным. 12 заморозков пришлось на ноябрь."Бороться с последствиями резких колебаний температуры для коммунальных служб сложнее, чем со снегопадами или морозами. Важно реагировать очень быстро, чтобы на дорогах и тротуарах не успела образоваться наледь. Действовать оперативно помогают сводки прогнозов погоды. В комплексе городского хозяйства есть собственное метеорологическое бюро, которое круглосуточно передает самую точную информацию о погоде сейчас и в ближайшем будущем. Сводки позволяют вовремя сориентироваться и скорректировать уборку дорог и пешеходных зон", - отмечается в сообщении.Сообщается, что специалисты метеослужбы следят за осадками, скоростью и направлением ветра при помощи ультразвуковых датчиков, а высоту выпавшего снега измеряют специальными лазерными лучами. Во время сильных снегопадов это делают каждые 20 минут и сообщают об изменениях в режиме нон-стоп."Информацию о количестве осадков передают 39 автоматических дорожных станций и 45 метеодатчиков. Все они расположены вблизи основных столичных магистралей. Сводки поступают каждые три часа. На основе этих данных за 2020 год синоптики подготовили 128 тысяч прогнозов для коммунальных служб", - уточняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210204/viktorina-1595996586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество