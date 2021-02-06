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Глушко опроверг данные об урезании субсидий на питание в школах в Хакасии
Глушко опроверг данные об урезании субсидий на питание в школах в Хакасии
Информация о сокращении финансирования питания школьников в Хакасии является ложной, все выделенные на эти цели средства регион тратит по назначению, заявил... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:18
2021-02-06T09:18
2021-02-06T09:18
россия
республика хакасия
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Информация о сокращении финансирования питания школьников в Хакасии является ложной, все выделенные на эти цели средства регион тратит по назначению, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Ранее замминистра обещал проверить появившуюся в СМИ информацию о том, что в республике в четыре раза сократили финансирование питания льготных категорий школьников."Обсуждали этот вопрос напрямую с заместителем министра образования и науки Республики Хакасия. Новость о сокращении субсидий на школьное питание для детей льготных категорий является ложной. Никаких сокращений не было и не намечается. Все финансы, выделенные на горячее питание школьников, регион тратит на эти цели", - написал Глушко в своём Telegram-канале.Он отметил, что школьники должны и будут получать эту поддержку, а Минпросвещения продолжит контролировать ситуацию. Не только в Хакасии, но и по всей стране.Глушко напомнил, что с 1 марта будет запущен мониторинговый центр по вопросам организации горячего питания в школах, что позволит вести этот контроль ещё более оперативно.
https://ria.ru/20201225/popova-1590895100.html
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РИА Новости
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россия, республика хакасия, общество
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Информация о сокращении финансирования питания школьников в Хакасии является ложной, все выделенные на эти цели средства регион тратит по назначению, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Ранее замминистра обещал проверить появившуюся в СМИ информацию о том, что в республике в четыре раза сократили финансирование питания льготных категорий школьников.
"Обсуждали этот вопрос напрямую с заместителем министра образования и науки Республики Хакасия
. Новость о сокращении субсидий на школьное питание для детей льготных категорий является ложной. Никаких сокращений не было и не намечается. Все финансы, выделенные на горячее питание школьников, регион тратит на эти цели", - написал Глушко в своём Telegram-канале.
Он отметил, что школьники должны и будут получать эту поддержку, а Минпросвещения продолжит контролировать ситуацию. Не только в Хакасии, но и по всей стране.
Глушко напомнил, что с 1 марта будет запущен мониторинговый центр по вопросам организации горячего питания в школах, что позволит вести этот контроль ещё более оперативно.