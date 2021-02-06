https://ria.ru/20210206/samolet-1596322090.html
Летевший из Москвы в Амстердам самолет вернулся в Шереметьево
Летевший из Москвы в Амстердам самолет вернулся в Шереметьево
Самолет Airbus A320, возвращавшийся в аэропорт Шереметьево после частичного отказа системы радиосвязи, приземлился в штатном режиме, рассказал журналистам... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T17:38
2021-02-06T17:38
2021-02-06T18:07
михаил демин
москва
амстердам
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Самолет Airbus A320, возвращавшийся в аэропорт Шереметьево после частичного отказа системы радиосвязи, приземлился в штатном режиме, рассказал журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин."Аirbus 320, следовавший рейсом в Амстердам, после выработки топлива в 17:30 совершил посадку в Шереметьево", — заявил он.Демин добавил, что пассажиров борта отправят в Амстердам после замены воздушного судна. Вылет планируется в 18:30 мск.По данным портала Flightradar24, рейс SU2694 "Аэрофлота" отправился в столицу Нидерландов в 14:47 по московскому времени. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неполадок в системе радиосвязи. По словам Демина, жизни и здоровью пассажиров и членов экипажа ничего не угрожало.
https://ria.ru/20210206/samolet-1596296408.html
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михаил демин, москва, амстердам, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)