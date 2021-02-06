https://ria.ru/20210206/samolet-1596310580.html

Летевший из Москвы в Амстердам самолет возвращается в Шереметьево

Летевший из Москвы в Амстердам самолет возвращается в Шереметьево

Самолет Airbus A320, вылетевший из московского Шереметьево в Амстердам, возвращается в аэропорт, следует из данных сервиса Flightradar24. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T15:40

2021-02-06T15:40

2021-02-06T17:33

airbus a320

шереметьево (аэропорт)

амстердам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:75:2982:1752_1920x0_80_0_0_50ed9b836671931953486cb1c6835ca5.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Самолет Airbus A320, вылетевший из московского Шереметьево в Амстердам, возвращается в аэропорт, следует из данных сервиса Flightradar24.По данным портала, рейс SU2694 отправился в столицу Нидерландов в 14:47 по московскому времени.Как заявил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин, командир самолета передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи."Принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет вырабатывает топливо. <...> Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет", — сказал он.

https://ria.ru/20210206/samolet-1596296408.html

амстердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

airbus a320, шереметьево (аэропорт), амстердам