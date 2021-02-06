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Летевший из Москвы в Амстердам самолет возвращается в Шереметьево
Летевший из Москвы в Амстердам самолет возвращается в Шереметьево
Самолет Airbus A320, вылетевший из московского Шереметьево в Амстердам, возвращается в аэропорт, следует из данных сервиса Flightradar24. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T15:40
2021-02-06T17:33
airbus a320
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амстердам
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Самолет Airbus A320, вылетевший из московского Шереметьево в Амстердам, возвращается в аэропорт, следует из данных сервиса Flightradar24.По данным портала, рейс SU2694 отправился в столицу Нидерландов в 14:47 по московскому времени.Как заявил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин, командир самолета передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи."Принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет вырабатывает топливо. &lt;...&gt; Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет", — сказал он.
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airbus a320, шереметьево (аэропорт), амстердам

Летевший из Москвы в Амстердам самолет возвращается в Шереметьево

15:40 06.02.2021 (обновлено: 17:33 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Самолет Airbus A320, вылетевший из московского Шереметьево в Амстердам, возвращается в аэропорт, следует из данных сервиса Flightradar24.
По данным портала, рейс SU2694 отправился в столицу Нидерландов в 14:47 по московскому времени.
© Flightradar24Курс самолета Airbus A320, который вылетел из московского Шереметьево в Амстердам и развернулся обратно
Курс самолета Airbus A320, который вылетел из московского Шереметьево в Амстердам и развернулся обратно - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Flightradar24
Курс самолета Airbus A320, который вылетел из московского Шереметьево в Амстердам и развернулся обратно
Как заявил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин, командир самолета передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи.
"Принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет вырабатывает топливо. <...> Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет", — сказал он.
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Airbus A320Шереметьево (аэропорт)Амстердам
 
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