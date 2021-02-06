https://ria.ru/20210206/samolet-1596310580.html
Летевший из Москвы в Амстердам самолет возвращается в Шереметьево
Летевший из Москвы в Амстердам самолет возвращается в Шереметьево
Самолет Airbus A320, вылетевший из московского Шереметьево в Амстердам, возвращается в аэропорт, следует из данных сервиса Flightradar24. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T15:40
2021-02-06T15:40
2021-02-06T17:33
airbus a320
шереметьево (аэропорт)
амстердам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:75:2982:1752_1920x0_80_0_0_50ed9b836671931953486cb1c6835ca5.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Самолет Airbus A320, вылетевший из московского Шереметьево в Амстердам, возвращается в аэропорт, следует из данных сервиса Flightradar24.По данным портала, рейс SU2694 отправился в столицу Нидерландов в 14:47 по московскому времени.Как заявил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин, командир самолета передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи."Принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет вырабатывает топливо. <...> Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет", — сказал он.
https://ria.ru/20210206/samolet-1596296408.html
амстердам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_53:0:2704:1988_1920x0_80_0_0_b811a872922e3f066d24a2fd97878edb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
airbus a320, шереметьево (аэропорт), амстердам