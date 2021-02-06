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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210206/religiya-1596246979.html
Шифр на кости. Ученые бьются над загадкой древнейшего на Земле культа
Шифр на кости. Ученые бьются над загадкой древнейшего на Земле культа
Израильские ученые нашли кость с необычным шифром, оставленным первобытными людьми примерно 120 тысяч лет назад. Полагают, что речь идет об одном из древнейших... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T08:00
2021-02-06T08:02
религия и мировоззрение
археология
евразия
аналитика - религия и мировоззрение
франция
испания
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Израильские ученые нашли кость с необычным шифром, оставленным первобытными людьми примерно 120 тысяч лет назад. Полагают, что речь идет об одном из древнейших религиозных культов. Возможно, находка поможет ответить на вопрос, когда именно человек начал верить в сверхъестественные силы. О том, какой могла быть первая в истории религия, — в материале РИА Новости."Особые символы"Вроде бы ничего значимого: небольшой фрагмент бычьей кости, меньше десяти сантиметров. И несколько надрезов на нем. На первый взгляд, линии высечены хаотично. Собственно, археологи Еврейского университета, которые вели раскопки в местечке Нешер-Рамла в Израиле, сперва вообще не придали значения артефакту.Когда-то на этом месте была стоянка первобытных охотников. Находка датируется периодом среднего палеолита — ей примерно 120 тысяч лет.Исследователи основательно изучили ее, в том числе создали трехмерную модель. И пришли к выводу: царапины неслучайны. Их специально сделали кремниевым орудием, и это вовсе не те повреждения кости, которые появляются при разделке туши убитого животного."Все разрезы имеют одинаковую глубину и форму", — отмечают ученые.Однако сперва они предположили, что линии нанесены беспорядочно — первобытные люди "рисовали каракули". Похожие артефакты того периода археологи находят по всему миру. Потом стало ясно, что это не так. Рисунок выполнен с особым старанием, к тому же зарубки расположены в определенной последовательности."Это не каракули хотя бы потому, что работа по их созданию требовала большой концентрации и внимания", — заявляют исследователи в научной статье.По словам ученых, рисунок имеет "символический характер" и связан с каким-то очень древним верованием. Вполне возможно, что это шифр."Один из древнейших в мире символов. Скорее всего, был некий ритуал, который совершали после охоты для "установления духовной связи" между охотниками и жертвой", — полагает руководитель исследовательской группы профессор Йоси Зейднер.Однако, по его словам, пока непонятно, что именно означает шифр на найденной кости.Бог или боги?Находка израильских ученых стала поводом для нового витка дискуссии вокруг одного из важнейших вопросов истории: когда появилась религия? Ученые давно ломают голову над тем, каким образом у одного из представителей отряда приматов — человека — возникло абстрактное мышление и вера в сверхъестественные силы.Десятилетиями считали, что первые религиозные культы вряд ли старше эпохи верхнего каменного века, которая началась примерно 40 тысяч лет назад. К этому времени относятся знаменитые "Венеры палеолита" — вырезанные из камня фигурки беременных женщин с нарочито большими ягодицами, бедрами и грудью. Они, как полагают исследователи, символизировали продолжение рода.Таких "Венер" находят повсеместно в Евразии — от Испании до стоянок первобытных людей на берегу Байкала. На основании этого исследователи предположили: наши древние предки почитали некую Великую Мать, культ ее был повсеместным.Согласно этой версии, примерно 40 тысяч лет назад человек стал поклоняться одному божеству. Теория получила в науке название прамонотеистической.Спустя примерно пять-десять тысяч лет единый культ Богини-Матери заменили верования в разнообразных духов. Прежде всего животных — об этом свидетельствует наскальная живопись."Одни считают, что вначале был прамонотеизм. По другой гипотезе, человек верил в духов, а уже потом появилось единое божество. На мой взгляд, вторая теория более правдоподобна, и археология это подтверждает. Первобытные люди не почитали бога в современном нам понимании, это был совершенно иной тип мышления. Они верили в разнообразных духов, которых воспринимали как часть единой природы. И сам человек тоже был элементом этой системы", — объясняет религиовед Роман Лункин.По словам ученого, это представление довольно древнее. Вполне возможно, так поклонялись не только кроманьонцы, но и неандертальцы, которые жили за несколько сотен тысяч лет раньше."Древнейший обряд"Археологические открытия последних трех десятилетий опровергают давно устоявшуюся теорию о том, что именно кроманьонцы первыми уверовали в сверхъестественные силы. Ученые обнаружили свидетельства особого погребального культа неандертальцев."Древнейший обряд известен нам по пещере Брюникель во Франции. Его совершали 176 тысяч лет назад. Люди выкладывали камнями круги и жгли кости медведей. Причем очень глубоко — где-то в 336 метрах от входа в пещеру. То есть явно собирались не просто шашлычок пожарить — нет, первобытные люди прямо заморачивались: лезли в узкие ходы и еще медведя с собой волокли. Явно не просто так это делали", — рассказывает известный российский антрополог Станислав Дробышевский.По его словам, и сам ритуал был замысловатым — вопреки широко распространенным в науке стереотипам.А находка возрастом 120 тысяч лет в Израиле, по мнению некоторых исследователей, лишь подтверждает, что у древних людей существовала довольно развитая религиозная система. Вполне возможно, в ближайшее время археологи найдут новые доказательства этой версии.
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археология, евразия, аналитика - религия и мировоззрение, франция, испания

Шифр на кости. Ученые бьются над загадкой древнейшего на Земле культа

08:00 06.02.2021 (обновлено: 08:02 06.02.2021)
 
© Public domainНаскальная живопись в Дордони
Наскальная живопись в Дордони - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Public domain
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Израильские ученые нашли кость с необычным шифром, оставленным первобытными людьми примерно 120 тысяч лет назад. Полагают, что речь идет об одном из древнейших религиозных культов. Возможно, находка поможет ответить на вопрос, когда именно человек начал верить в сверхъестественные силы. О том, какой могла быть первая в истории религия, — в материале РИА Новости.

"Особые символы"

Вроде бы ничего значимого: небольшой фрагмент бычьей кости, меньше десяти сантиметров. И несколько надрезов на нем. На первый взгляд, линии высечены хаотично. Собственно, археологи Еврейского университета, которые вели раскопки в местечке Нешер-Рамла в Израиле, сперва вообще не придали значения артефакту.
Когда-то на этом месте была стоянка первобытных охотников. Находка датируется периодом среднего палеолита — ей примерно 120 тысяч лет.
Исследователи основательно изучили ее, в том числе создали трехмерную модель. И пришли к выводу: царапины неслучайны. Их специально сделали кремниевым орудием, и это вовсе не те повреждения кости, которые появляются при разделке туши убитого животного.
"Все разрезы имеют одинаковую глубину и форму", — отмечают ученые.
© Фото : Еврейский университет в ИерусалимеКость, найденная во время раскопок в Нешер-Рамла
Кость, найденная во время раскопок в Нешер Рамла - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : Еврейский университет в Иерусалиме
Кость, найденная во время раскопок в Нешер-Рамла
Однако сперва они предположили, что линии нанесены беспорядочно — первобытные люди "рисовали каракули". Похожие артефакты того периода археологи находят по всему миру.
Потом стало ясно, что это не так. Рисунок выполнен с особым старанием, к тому же зарубки расположены в определенной последовательности.
"Это не каракули хотя бы потому, что работа по их созданию требовала большой концентрации и внимания", — заявляют исследователи в научной статье.
По словам ученых, рисунок имеет "символический характер" и связан с каким-то очень древним верованием. Вполне возможно, что это шифр.
"Один из древнейших в мире символов. Скорее всего, был некий ритуал, который совершали после охоты для "установления духовной связи" между охотниками и жертвой", — полагает руководитель исследовательской группы профессор Йоси Зейднер.
© Фото : Еврейский университет в ИерусалимеКость, найденная во время раскопок в Нешер-Рамла
Кость, найденная во время раскопок в Нешер Рамла - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : Еврейский университет в Иерусалиме
Кость, найденная во время раскопок в Нешер-Рамла
Однако, по его словам, пока непонятно, что именно означает шифр на найденной кости.

Бог или боги?

Находка израильских ученых стала поводом для нового витка дискуссии вокруг одного из важнейших вопросов истории: когда появилась религия? Ученые давно ломают голову над тем, каким образом у одного из представителей отряда приматов — человека — возникло абстрактное мышление и вера в сверхъестественные силы.
Десятилетиями считали, что первые религиозные культы вряд ли старше эпохи верхнего каменного века, которая началась примерно 40 тысяч лет назад. К этому времени относятся знаменитые "Венеры палеолита" — вырезанные из камня фигурки беременных женщин с нарочито большими ягодицами, бедрами и грудью. Они, как полагают исследователи, символизировали продолжение рода.
CC BY 2.5 / MatthiasKabel / "Венера Виллендорфская"
Венера Виллендорфская - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
CC BY 2.5 / MatthiasKabel /
"Венера Виллендорфская"
Таких "Венер" находят повсеместно в Евразии — от Испании до стоянок первобытных людей на берегу Байкала. На основании этого исследователи предположили: наши древние предки почитали некую Великую Мать, культ ее был повсеместным.
Согласно этой версии, примерно 40 тысяч лет назад человек стал поклоняться одному божеству. Теория получила в науке название прамонотеистической.
Спустя примерно пять-десять тысяч лет единый культ Богини-Матери заменили верования в разнообразных духов. Прежде всего животных — об этом свидетельствует наскальная живопись.
"Одни считают, что вначале был прамонотеизм. По другой гипотезе, человек верил в духов, а уже потом появилось единое божество. На мой взгляд, вторая теория более правдоподобна, и археология это подтверждает. Первобытные люди не почитали бога в современном нам понимании, это был совершенно иной тип мышления. Они верили в разнообразных духов, которых воспринимали как часть единой природы. И сам человек тоже был элементом этой системы", — объясняет религиовед Роман Лункин.
CC BY-SA 4.0 / Cohen C. / Venus Figure from Konstanki Made of mammoth tusk, Kostenki 1, layer 1 (22 000 BP) / Cropped image"Палеолитическая венера" со стоянки Костёнки-1
Палеолитическая венера со стоянки Костёнки-1 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Cohen C. / Venus Figure from Konstanki Made of mammoth tusk, Kostenki 1, layer 1 (22 000 BP) / Cropped image
"Палеолитическая венера" со стоянки Костёнки-1
По словам ученого, это представление довольно древнее. Вполне возможно, так поклонялись не только кроманьонцы, но и неандертальцы, которые жили за несколько сотен тысяч лет раньше.

"Древнейший обряд"

Археологические открытия последних трех десятилетий опровергают давно устоявшуюся теорию о том, что именно кроманьонцы первыми уверовали в сверхъестественные силы. Ученые обнаружили свидетельства особого погребального культа неандертальцев.
"Древнейший обряд известен нам по пещере Брюникель во Франции. Его совершали 176 тысяч лет назад. Люди выкладывали камнями круги и жгли кости медведей. Причем очень глубоко — где-то в 336 метрах от входа в пещеру. То есть явно собирались не просто шашлычок пожарить — нет, первобытные люди прямо заморачивались: лезли в узкие ходы и еще медведя с собой волокли. Явно не просто так это делали", — рассказывает известный российский антрополог Станислав Дробышевский.
CC BY 4.0 / Doctor Suckling / Изображение колдуна-шамана из пещеры Труа-Фрер
Изображение колдуна-шамана из пещеры Труа-Фрер - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
CC BY 4.0 / Doctor Suckling /
Изображение колдуна-шамана из пещеры Труа-Фрер
По его словам, и сам ритуал был замысловатым — вопреки широко распространенным в науке стереотипам.
А находка возрастом 120 тысяч лет в Израиле, по мнению некоторых исследователей, лишь подтверждает, что у древних людей существовала довольно развитая религиозная система. Вполне возможно, в ближайшее время археологи найдут новые доказательства этой версии.
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