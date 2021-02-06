https://ria.ru/20210206/reklama-1596265214.html

Специалист рассказал, как не стать жертвой частого автодозвона с рекламой

Специалист рассказал, как не стать жертвой частого автодозвона с рекламой

Чтобы не попасть под прицел атакующих навязчивым автодозвоном с рекламой, лучше не "светить" свой номер телефона на непроверенных сайтах и указывать его при... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T02:17

2021-02-06T02:17

2021-02-06T02:17

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Чтобы не попасть под прицел атакующих навязчивым автодозвоном с рекламой, лучше не "светить" свой номер телефона на непроверенных сайтах и указывать его при первом же требовании. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.Если все-таки не удалось защитить свой номер от спамеров и мошенников, можно, конечно, заблокировать все входящие звонки с незнакомых номеров. Но, по мнению эксперта, это не выход из ситуации. Ведь по незнакомому номеру, например, может позвонить ребенок, если вдруг он потерял свой телефон или у устройства села батарея. Поэтому Закарян советует другой способ, спрятанный в настройках самого телефона. Чтобы исключить нежелательные звонки на iPhone, необходимо включить опцию "Заглушение неизвестных". На Android - режим "Не беспокоить". На смартфонах Xiaomi и Huawei есть отдельная опция блокировки неизвестных номеров.Не нужно также отвечать тем, кто звонит вам с рекламным предложением, или перезванивать им. "Таким образом, мошенники обходят закон о защите пользовательских данных - ведь вы сами им позвонили", - напомнил специалист и порекомендовал чаще общаться в мессенджерах. Такие звонки бесплатны и намного безопаснее, чем стандартная сотовая связь.

https://ria.ru/20210206/nomer-1596263960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, google android, huawei technologies, технологии