https://ria.ru/20210206/ranenie-1596337711.html

В Махачкале подозреваемый в убийстве ранил полицейского при задержании

В Махачкале подозреваемый в убийстве ранил полицейского при задержании

Начальник угрозыска Ленинского района Махачкалы был ранен при задержании подозреваемого в двойном убийстве в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T20:42

2021-02-06T20:42

2021-02-06T20:42

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ленинский район

махачкала

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МАХАЧКАЛА, 6 фев – РИА Новости. Начальник угрозыска Ленинского района Махачкалы был ранен при задержании подозреваемого в двойном убийстве в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По материалам дела, правоохранители прибыли днём в субботу к дому подозреваемого в убийстве двух женщин, совершенном в пятницу в Махачкале. Мужчина начал оказывать сопротивление сотрудникам полиции и ранил правоохранителя колюще-режущим предметом в грудь и левое плечо.По информации СК, подозреваемый задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Махачкалы Магомедкерима Мамедсаатова по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.В пресс-службе СУСК уточнили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210126/pilochka-1594702533.html

россия

ленинский район

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинский район, махачкала, происшествия