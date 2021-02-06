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В Махачкале подозреваемый в убийстве ранил полицейского при задержании
В Махачкале подозреваемый в убийстве ранил полицейского при задержании
Начальник угрозыска Ленинского района Махачкалы был ранен при задержании подозреваемого в двойном убийстве в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T20:42
2021-02-06T20:42
2021-02-06T20:42
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинский район
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 6 фев – РИА Новости. Начальник угрозыска Ленинского района Махачкалы был ранен при задержании подозреваемого в двойном убийстве в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По материалам дела, правоохранители прибыли днём в субботу к дому подозреваемого в убийстве двух женщин, совершенном в пятницу в Махачкале. Мужчина начал оказывать сопротивление сотрудникам полиции и ранил правоохранителя колюще-режущим предметом в грудь и левое плечо.По информации СК, подозреваемый задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Махачкалы Магомедкерима Мамедсаатова по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.В пресс-службе СУСК уточнили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.Расследование уголовного дела продолжается.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинский район, махачкала, происшествия
МАХАЧКАЛА, 6 фев – РИА Новости.
Начальник угрозыска Ленинского района Махачкалы
был ранен при задержании подозреваемого в двойном убийстве в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По материалам дела, правоохранители прибыли днём в субботу к дому подозреваемого в убийстве двух женщин, совершенном в пятницу в Махачкале. Мужчина начал оказывать сопротивление сотрудникам полиции и ранил правоохранителя колюще-режущим предметом в грудь и левое плечо.
По информации СК
, подозреваемый задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ
, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Махачкалы Магомедкерима Мамедсаатова по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе СУСК уточнили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.