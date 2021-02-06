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Четырех пострадавших при пожаре в Новой Москве эвакуировали вертолетами
Четырех пострадавших при пожаре в Новой Москве эвакуировали вертолетами
Санитарные вертолеты эвакуировали четырех пострадавших при пожаре в новой Москве, сейчас пострадавшие находятся в медучреждениях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T17:28
2021-02-06T17:28
новая москва
московский авиационный центр
мосрентген
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Санитарные вертолеты эвакуировали четырех пострадавших при пожаре в новой Москве, сейчас пострадавшие находятся в медучреждениях, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.По последним данным МЧС, при пожаре в жилом доме в поселке Мосрентген погибли взрослый и двое детей, 14 человек пострадали."С места пожара в поселке Мосрентген экипажи двух санитарных вертолетов Московского авиационного центра эвакуировали четверых пострадавших - мужчину и женщину, а также двух детей. На борту всех пациентов сопровождали авиамедицинские бригады, которые поддерживали и контролировали их состояние", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас пострадавшие находятся в специализированных лечебных учреждениях столицы.
https://ria.ru/20210206/pozhar-1596317458.html
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новая москва
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новая москва, московский авиационный центр, мосрентген, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Четырех пострадавших при пожаре в Новой Москве эвакуировали вертолетами

17:28 06.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Буров / Перейти в фотобанкМедицинский вертолет в небе недалеко от места пожара в жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве
Медицинский вертолет в небе недалеко от места пожара в жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Владимир Буров
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Санитарные вертолеты эвакуировали четырех пострадавших при пожаре в новой Москве, сейчас пострадавшие находятся в медучреждениях, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.
По последним данным МЧС, при пожаре в жилом доме в поселке Мосрентген погибли взрослый и двое детей, 14 человек пострадали.
Пожар в девятиэтажном жилом доме в поселке Мосрентген - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
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"С места пожара в поселке Мосрентген экипажи двух санитарных вертолетов Московского авиационного центра эвакуировали четверых пострадавших - мужчину и женщину, а также двух детей. На борту всех пациентов сопровождали авиамедицинские бригады, которые поддерживали и контролировали их состояние", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас пострадавшие находятся в специализированных лечебных учреждениях столицы.
Кадры с места пожара в поселке Мосрентген - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
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В Новой Москве при пожаре в жилом доме погибли двое детей
 
Новая МоскваМосковский авиационный центрМосрентгенМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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