https://ria.ru/20210206/pozhar-1596320564.html

Четырех пострадавших при пожаре в Новой Москве эвакуировали вертолетами

Четырех пострадавших при пожаре в Новой Москве эвакуировали вертолетами

Санитарные вертолеты эвакуировали четырех пострадавших при пожаре в новой Москве, сейчас пострадавшие находятся в медучреждениях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T17:28

2021-02-06T17:28

2021-02-06T17:28

новая москва

московский авиационный центр

мосрентген

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Санитарные вертолеты эвакуировали четырех пострадавших при пожаре в новой Москве, сейчас пострадавшие находятся в медучреждениях, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.По последним данным МЧС, при пожаре в жилом доме в поселке Мосрентген погибли взрослый и двое детей, 14 человек пострадали."С места пожара в поселке Мосрентген экипажи двух санитарных вертолетов Московского авиационного центра эвакуировали четверых пострадавших - мужчину и женщину, а также двух детей. На борту всех пациентов сопровождали авиамедицинские бригады, которые поддерживали и контролировали их состояние", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас пострадавшие находятся в специализированных лечебных учреждениях столицы.

https://ria.ru/20210206/pozhar-1596317458.html

https://ria.ru/20210206/pozhar-1596309871.html

новая москва

мосрентген

москва

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новая москва, московский авиационный центр, мосрентген, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия