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СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Новой Москве

СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Новой Москве

Причиной пожара в жилом доме в Новой Москве могла стать неисправность электропроводки, заявила журналистам старший помощник руководителя московского главка... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T16:47

2021-02-06T16:47

2021-02-06T22:28

россия

юлия иванова

мосрентген

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новая москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Причиной пожара в жилом доме в Новой Москве могла стать неисправность электропроводки, заявила журналистам старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета Юлия Иванова.Она уточнила, что следствие рассматривает различные версии случившегося. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства инцидента и назначает экспертизы.Возгорание произошло в девятиэтажном жилом доме в поселке Мосрентген: огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Пламя охватило площадь около 25 квадратных метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж. По последним данным МЧС, в результате ЧП погибли трое, один взрослый и двое детей, 14 человек пострадали. Как сообщил столичный депздрав, 12 из них госпитализировали.Следственный комитет возбудил уголовное дело.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, всем пострадавшим окажут помощь.

россия

мосрентген

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в поселке Мосрентген В поселке Мосрентген в Новой Москве загорелся жилой дом. Отмечается, что возгорание началось на балконе одной из квартир. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека 2021-02-06T16:47 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, мосрентген, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия