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СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Новой Москве
СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Новой Москве
Причиной пожара в жилом доме в Новой Москве могла стать неисправность электропроводки, заявила журналистам старший помощник руководителя московского главка... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T16:47
2021-02-06T16:47
2021-02-06T22:28
россия
юлия иванова
мосрентген
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новая москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Причиной пожара в жилом доме в Новой Москве могла стать неисправность электропроводки, заявила журналистам старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета Юлия Иванова.Она уточнила, что следствие рассматривает различные версии случившегося. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства инцидента и назначает экспертизы.Возгорание произошло в девятиэтажном жилом доме в поселке Мосрентген: огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Пламя охватило площадь около 25 квадратных метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж. По последним данным МЧС, в результате ЧП погибли трое, один взрослый и двое детей, 14 человек пострадали. Как сообщил столичный депздрав, 12 из них госпитализировали.Следственный комитет возбудил уголовное дело.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, всем пострадавшим окажут помощь.
россия
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Кадры с места пожара в поселке Мосрентген
В поселке Мосрентген в Новой Москве загорелся жилой дом. Отмечается, что возгорание началось на балконе одной из квартир. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека
2021-02-06T16:47
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, юлия иванова, мосрентген, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия