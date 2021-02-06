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СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Новой Москве
СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Новой Москве
Причиной пожара в жилом доме в Новой Москве могла стать неисправность электропроводки, заявила журналистам старший помощник руководителя московского главка... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T16:47
2021-02-06T22:28
россия
юлия иванова
мосрентген
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новая москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Причиной пожара в жилом доме в Новой Москве могла стать неисправность электропроводки, заявила журналистам старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета Юлия Иванова.Она уточнила, что следствие рассматривает различные версии случившегося. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства инцидента и назначает экспертизы.Возгорание произошло в девятиэтажном жилом доме в поселке Мосрентген: огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Пламя охватило площадь около 25 квадратных метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж. По последним данным МЧС, в результате ЧП погибли трое, один взрослый и двое детей, 14 человек пострадали. Как сообщил столичный депздрав, 12 из них госпитализировали.Следственный комитет возбудил уголовное дело.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, всем пострадавшим окажут помощь.
россия
мосрентген
новая москва
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры с места пожара в поселке Мосрентген
В поселке Мосрентген в Новой Москве загорелся жилой дом. Отмечается, что возгорание началось на балконе одной из квартир. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека
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россия, юлия иванова, мосрентген, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Новой Москве
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Причиной пожара в жилом доме в Новой Москве могла стать неисправность электропроводки, заявила журналистам старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета Юлия Иванова.
2021-02-06T16:47
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СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Новой Москве

16:47 06.02.2021 (обновлено: 22:28 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Буров / Перейти в фотобанкПожар в девятиэтажном жилом доме в поселке Мосрентген
Пожар в девятиэтажном жилом доме в поселке Мосрентген - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Владимир Буров
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Причиной пожара в жилом доме в Новой Москве могла стать неисправность электропроводки, заявила журналистам старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Она уточнила, что следствие рассматривает различные версии случившегося. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства инцидента и назначает экспертизы.
Возгорание произошло в девятиэтажном жилом доме в поселке Мосрентген: огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Пламя охватило площадь около 25 квадратных метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж. По последним данным МЧС, в результате ЧП погибли трое, один взрослый и двое детей, 14 человек пострадали. Как сообщил столичный депздрав, 12 из них госпитализировали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, всем пострадавшим окажут помощь.
 
РоссияЮлия ИвановаМосрентгенМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новая МоскваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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