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Пострадавшим при пожаре в Новой Москве окажут помощь
Пострадавшим при пожаре в Новой Москве окажут помощь
Всем пострадавшим при пожаре в жилом доме в новой Москве окажут помощь, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T16:15
2021-02-06T16:47
мосрентген
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новая москва
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Всем пострадавшим при пожаре в жилом доме в новой Москве окажут помощь, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее в московском главке МЧС сообщили, что при пожаре в жилом доме в поселке Мосрентген пострадали 14 человек, двое из них погибли. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что среди пострадавших шестеро детей, еще двое несовершеннолетних погибли."Трагедия. Пожар в жилом доме поселка Мосрентген. Пожарные спасли из огня нескольких человек, они сейчас под присмотром медиков. Всем пострадавшим окажем помощь. Пристально разбираемся, что стало причиной ЧП. По предварительным данным, двое детей погибли", - написал Собянин в соцсети "ВКонтакте".Мэр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
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мосрентген, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая москва, сергей собянин, происшествия

Пострадавшим при пожаре в Новой Москве окажут помощь

16:15 06.02.2021 (обновлено: 16:47 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир БуровПожар в девятиэтажном жилом доме в поселке Мосрентген
Пожар в девятиэтажном жилом доме в поселке Мосрентген - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Владимир Буров
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Всем пострадавшим при пожаре в жилом доме в новой Москве окажут помощь, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее в московском главке МЧС сообщили, что при пожаре в жилом доме в поселке Мосрентген пострадали 14 человек, двое из них погибли. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что среди пострадавших шестеро детей, еще двое несовершеннолетних погибли.
Кадры с места пожара в поселке Мосрентген - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
Вчера, 15:28
В Новой Москве при пожаре в жилом доме погибли двое детей
"Трагедия. Пожар в жилом доме поселка Мосрентген. Пожарные спасли из огня нескольких человек, они сейчас под присмотром медиков. Всем пострадавшим окажем помощь. Пристально разбираемся, что стало причиной ЧП. По предварительным данным, двое детей погибли", - написал Собянин в соцсети "ВКонтакте".
Мэр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
 
МосрентгенМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новая МоскваСергей СобянинПроисшествия
 
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