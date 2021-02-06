https://ria.ru/20210206/pozhar-1596313409.html

Пострадавшим при пожаре в Новой Москве окажут помощь

Пострадавшим при пожаре в Новой Москве окажут помощь

Всем пострадавшим при пожаре в жилом доме в новой Москве окажут помощь, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T16:15

2021-02-06T16:15

2021-02-06T16:47

мосрентген

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новая москва

сергей собянин

происшествия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Всем пострадавшим при пожаре в жилом доме в новой Москве окажут помощь, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее в московском главке МЧС сообщили, что при пожаре в жилом доме в поселке Мосрентген пострадали 14 человек, двое из них погибли. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что среди пострадавших шестеро детей, еще двое несовершеннолетних погибли."Трагедия. Пожар в жилом доме поселка Мосрентген. Пожарные спасли из огня нескольких человек, они сейчас под присмотром медиков. Всем пострадавшим окажем помощь. Пристально разбираемся, что стало причиной ЧП. По предварительным данным, двое детей погибли", - написал Собянин в соцсети "ВКонтакте".Мэр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

https://ria.ru/20210206/pozhar-1596309871.html

мосрентген

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосрентген, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая москва, сергей собянин, происшествия