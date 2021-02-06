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В Новой Москве при пожаре в жилом доме погибли двое детей
В Новой Москве при пожаре в жилом доме погибли двое детей
В поселке Мосрентген в Новой Москве произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T15:28
2021-02-06T15:28
2021-02-06T16:27
новая москва
мосрентген
происшествия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В поселке Мосрентген в Новой Москве произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.Двое детей погибли, еще 12 человек пострадали, их осматривают медики.По информации ведомства, огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Пламя охватило площадь около 25 квадратных метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Из-за чего произошло возгорание — не уточняется. Прокуратура проводит проверку и проконтролирует соблюдение прав жителей дома. На место происшествия приехал первый заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Михаил Должиков. По данным МЧС, в 15:44 пожар полностью потушили.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всем пострадавшим окажут помощь и выяснят причину ЧП.
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Кадры с места пожара в поселке Мосрентген
В поселке Мосрентген в Новой Москве загорелся жилой дом. Отмечается, что возгорание началось на балконе одной из квартир. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека
2021-02-06T15:28
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РИА Новости
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новая москва, мосрентген, происшествия
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
В поселке Мосрентген
в Новой Москве
произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Двое детей погибли, еще 12 человек пострадали, их осматривают медики.
По информации ведомства, огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Пламя охватило площадь около 25 квадратных метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Из-за чего произошло возгорание — не уточняется. Прокуратура проводит проверку и проконтролирует соблюдение прав жителей дома.
На место происшествия приехал первый заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Михаил Должиков. По данным МЧС, в 15:44 пожар полностью потушили.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всем пострадавшим окажут помощь и выяснят причину ЧП.