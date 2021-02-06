https://ria.ru/20210206/pozhar-1596309871.html

В Новой Москве при пожаре в жилом доме погибли двое детей

В Новой Москве при пожаре в жилом доме погибли двое детей

В поселке Мосрентген в Новой Москве произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T15:28

2021-02-06T15:28

2021-02-06T16:27

новая москва

мосрентген

происшествия

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В поселке Мосрентген в Новой Москве произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.Двое детей погибли, еще 12 человек пострадали, их осматривают медики.По информации ведомства, огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Пламя охватило площадь около 25 квадратных метров и перекинулось на балконы с третьего по девятый этаж. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Из-за чего произошло возгорание — не уточняется. Прокуратура проводит проверку и проконтролирует соблюдение прав жителей дома. На место происшествия приехал первый заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Михаил Должиков. По данным МЧС, в 15:44 пожар полностью потушили.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всем пострадавшим окажут помощь и выяснят причину ЧП.

https://ria.ru/20210206/pozhar-1596278821.html

новая москва

мосрентген

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Кадры с места пожара в поселке Мосрентген В поселке Мосрентген в Новой Москве загорелся жилой дом. Отмечается, что возгорание началось на балконе одной из квартир. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека 2021-02-06T15:28 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новая москва, мосрентген, происшествия