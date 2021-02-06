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Суд арестовал фигурантов дела о пожаре на складе в Красноярске
Суд арестовал фигурантов дела о пожаре на складе в Красноярске
Двое ответственных за соблюдение пожарной безопасности арестованы после пожара на складе в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека,... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T14:22
2021-02-06T14:22
пожар на автоскладе в красноярске
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Двое ответственных за соблюдение пожарной безопасности арестованы после пожара на складе в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека, сообщается на сайте СК РФ.В среду в результате пожара на складе на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Погибли четыре человека: рабочий склада и трое пожарных. Губернатор распорядился выплатить родственникам всех погибших по 1 миллиону рублей и объявил 5 февраля днем траура в Красноярском крае.По факту гибели людей возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и по нарушению требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 219 УК). Следователи объединили их в одно производство."Сегодня судом по ходатайству следствия задержанным по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, 33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.Добавляется, что сейчас выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося, в том числе причины пожара.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/putin-1596078937.html
россия
красноярский край
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пожар на автоскладе в красноярске, россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, красноярск, происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о пожаре на складе в Красноярске

14:22 06.02.2021
 
© Фото : МЧС РоссииПоследствия пожара на складе в Красноярске
Последствия пожара на складе в Красноярске - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Двое ответственных за соблюдение пожарной безопасности арестованы после пожара на складе в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека, сообщается на сайте СК РФ.
В среду в результате пожара на складе на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Погибли четыре человека: рабочий склада и трое пожарных. Губернатор распорядился выплатить родственникам всех погибших по 1 миллиону рублей и объявил 5 февраля днем траура в Красноярском крае.
По факту гибели людей возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и по нарушению требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 219 УК). Следователи объединили их в одно производство.
"Сегодня судом по ходатайству следствия задержанным по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, 33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося, в том числе причины пожара.
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Пожар на автоскладе в КрасноярскеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
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