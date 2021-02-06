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Суд арестовал фигурантов дела о пожаре на складе в Красноярске

Суд арестовал фигурантов дела о пожаре на складе в Красноярске

Двое ответственных за соблюдение пожарной безопасности арестованы после пожара на складе в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека,... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T14:22

2021-02-06T14:22

2021-02-06T14:22

пожар на автоскладе в красноярске

россия

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

красноярск

происшествия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Двое ответственных за соблюдение пожарной безопасности арестованы после пожара на складе в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека, сообщается на сайте СК РФ.В среду в результате пожара на складе на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Погибли четыре человека: рабочий склада и трое пожарных. Губернатор распорядился выплатить родственникам всех погибших по 1 миллиону рублей и объявил 5 февраля днем траура в Красноярском крае.По факту гибели людей возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и по нарушению требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 219 УК). Следователи объединили их в одно производство."Сегодня судом по ходатайству следствия задержанным по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, 33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.Добавляется, что сейчас выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося, в том числе причины пожара.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/putin-1596078937.html

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красноярский край

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пожар на автоскладе в красноярске, россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, красноярск, происшествия