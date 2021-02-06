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При пожаре в жилом доме в Мурманской области погиб мужчина

При пожаре в жилом доме в Мурманской области погиб мужчина

Тело мужчины обнаружено на месте пожара в жилом двухэтажном доме в Кандалакше Мурманской области, проводится доследственная проверка, сообщили в региональном... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T09:47

2021-02-06T09:47

2021-02-06T09:49

кандалакша

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости. Тело мужчины обнаружено на месте пожара в жилом двухэтажном доме в Кандалакше Мурманской области, проводится доследственная проверка, сообщили в региональном СУСК РФ.Ранее сообщалось, что двухэтажный деревянный жилой дом горит в Мурманской области на площади 1600 квадратных метров, два человека спасены, 15 эвакуированы."Следственным отделом по городу Кандалакша проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, 1970 года рождения, в результате пожара в жилом доме номер 11 по улице Спекова", - говорится в сообщении.Отмечается, что на теле погибшего обнаружены термические ожоги. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

https://realty.ria.ru/20210205/mosgaz-1596137853.html

кандалакша

мурманская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кандалакша, мурманская область, происшествия