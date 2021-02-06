https://ria.ru/20210206/pozhar-1596278412.html
При пожаре в жилом доме в Мурманской области погиб мужчина
При пожаре в жилом доме в Мурманской области погиб мужчина
Тело мужчины обнаружено на месте пожара в жилом двухэтажном доме в Кандалакше Мурманской области, проводится доследственная проверка, сообщили в региональном... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:47
2021-02-06T09:47
2021-02-06T09:49
кандалакша
мурманская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596277894_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_d1fcccb8775efb3d183194c298a4c266.jpg
МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости. Тело мужчины обнаружено на месте пожара в жилом двухэтажном доме в Кандалакше Мурманской области, проводится доследственная проверка, сообщили в региональном СУСК РФ.Ранее сообщалось, что двухэтажный деревянный жилой дом горит в Мурманской области на площади 1600 квадратных метров, два человека спасены, 15 эвакуированы."Следственным отделом по городу Кандалакша проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, 1970 года рождения, в результате пожара в жилом доме номер 11 по улице Спекова", - говорится в сообщении.Отмечается, что на теле погибшего обнаружены термические ожоги. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
https://realty.ria.ru/20210205/mosgaz-1596137853.html
кандалакша
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596277894_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_0a93e47177c476f98574862ff98f63d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кандалакша, мурманская область, происшествия
МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости.
Тело мужчины обнаружено на месте пожара в жилом двухэтажном доме в Кандалакше Мурманской области
, проводится доследственная проверка, сообщили в региональном СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что двухэтажный деревянный жилой дом горит в Мурманской области на площади 1600 квадратных метров, два человека спасены, 15 эвакуированы.
"Следственным отделом по городу Кандалакша проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, 1970 года рождения, в результате пожара в жилом доме номер 11 по улице Спекова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на теле погибшего обнаружены термические ожоги. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.