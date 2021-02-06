https://ria.ru/20210206/pozhar-1596278305.html
В СК назвали возможную причину крупного пожара в жилом доме в Кандалакше
В СК назвали возможную причину крупного пожара в жилом доме в Кандалакше
Следователи считают, что причиной крупного пожара в двухэтажном жилом доме в Кандалакше Мурманской области рано утром в субботу могло стать неосторожное... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:47
2021-02-06T09:47
2021-02-06T09:47
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кандалакша
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости. Следователи считают, что причиной крупного пожара в двухэтажном жилом доме в Кандалакше Мурманской области рано утром в субботу могло стать неосторожное обращение с огнем – непотушенная сигарета, назначены экспертизы, сообщили в региональном СУСК РФ."По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источником зажигания (непотушенная сигарета)", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что назначена пожарно-техническая экспертиза.Ранее сообщалось, что двухэтажный деревянный жилой дом горит в Мурманской области на площади 1600 квадратных метров, один человек погиб, двое спасены, 15 эвакуированы.
https://ria.ru/20210206/pozhar-1596273023.html
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россия, кандалакша, мурманская область, происшествия