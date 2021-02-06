https://ria.ru/20210206/pozhar-1596278305.html

В СК назвали возможную причину крупного пожара в жилом доме в Кандалакше

В СК назвали возможную причину крупного пожара в жилом доме в Кандалакше

Следователи считают, что причиной крупного пожара в двухэтажном жилом доме в Кандалакше Мурманской области рано утром в субботу могло стать неосторожное... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T09:47

2021-02-06T09:47

2021-02-06T09:47

россия

кандалакша

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости. Следователи считают, что причиной крупного пожара в двухэтажном жилом доме в Кандалакше Мурманской области рано утром в субботу могло стать неосторожное обращение с огнем – непотушенная сигарета, назначены экспертизы, сообщили в региональном СУСК РФ."По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источником зажигания (непотушенная сигарета)", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что назначена пожарно-техническая экспертиза.Ранее сообщалось, что двухэтажный деревянный жилой дом горит в Мурманской области на площади 1600 квадратных метров, один человек погиб, двое спасены, 15 эвакуированы.

https://ria.ru/20210206/pozhar-1596273023.html

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кандалакша

мурманская область

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2021

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россия, кандалакша, мурманская область, происшествия