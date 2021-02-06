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В Самаре при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека
В Самаре при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека
Мужчина и две женщины пострадали, еще 32 человека были эвакуированы во время пожара в многоквартирном доме в Самаре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:45
2021-02-06T09:45
2021-02-06T09:45
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
происшествия
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САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Мужчина и две женщины пострадали, еще 32 человека были эвакуированы во время пожара в многоквартирном доме в Самаре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о возгорании в доме в Железнодорожном районе Самары поступило в 00.56 6 февраля (23.56 мск 5 января). Прибывшие на место пожарные установили, что горят вещи в квартире на втором этаже. В 02.44 (01.44 мск) объявлена ликвидация пожара на площади 50 квадратных метров."Погибших нет, пострадали три человека (мужчина 1975 года рождения, женщина 1950 года рождения, женщина 1972 года рождения). В целях безопасности из дома было эвакуировано 32 человека, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в тушении пожара участвовали 102 человека и 32 единицы техники, причина возгорания устанавливается.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия
САМАРА, 6 фев - РИА Новости.
Мужчина и две женщины пострадали, еще 32 человека были эвакуированы во время пожара в многоквартирном доме в Самаре
, сообщает пресс-служба ГУ МЧС
по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в доме в Железнодорожном районе Самары поступило в 00.56 6 февраля (23.56 мск 5 января). Прибывшие на место пожарные установили, что горят вещи в квартире на втором этаже. В 02.44 (01.44 мск) объявлена ликвидация пожара на площади 50 квадратных метров.
"Погибших нет, пострадали три человека (мужчина 1975 года рождения, женщина 1950 года рождения, женщина 1972 года рождения). В целях безопасности из дома было эвакуировано 32 человека, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в тушении пожара участвовали 102 человека и 32 единицы техники, причина возгорания устанавливается.