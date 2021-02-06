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Пожар в деревянном доме в Мурманской области ликвидировали

Пожар в деревянном доме в Мурманской области ликвидировали

Пожар в деревянном жилом доме в Мурманской области ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T08:47

2021-02-06T08:47

2021-02-06T09:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманская область

происшествия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожар в деревянном жилом доме в Мурманской области ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что двухэтажный деревянный жилой дом горит в Мурманской области на площади 1600 квадратных метров, два человека спасены, 15 эвакуированы."Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в городе Кандалакша", - говорится в сообщении.

мурманская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия