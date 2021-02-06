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Пожар в деревянном доме в Мурманской области ликвидировали
Пожар в деревянном доме в Мурманской области ликвидировали
Пожар в деревянном жилом доме в Мурманской области ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T08:47
2021-02-06T08:47
2021-02-06T09:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманская область
происшествия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожар в деревянном жилом доме в Мурманской области ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что двухэтажный деревянный жилой дом горит в Мурманской области на площади 1600 квадратных метров, два человека спасены, 15 эвакуированы."Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в городе Кандалакша", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия