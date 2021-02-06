https://ria.ru/20210206/pozhar-1596268449.html

В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами

В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами

Спасатели потушили пожар в ангаре со спорттоварами в Московской области, сообщается на сайте ГУМЧС Подмосковья. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T05:22

2021-02-06T05:22

2021-02-06T05:22

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

талдом

происшествия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в ангаре со спорттоварами в Московской области, сообщается на сайте ГУМЧС Подмосковья.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в подмосковном Талдоме произошел пожар в металлическом ангаре со спортивными товарами. В 23.57, по данным МЧС, он был локализован на 900 "квадратах"."Ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210205/pozhar-1596258458.html

московская область (подмосковье)

талдом

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), талдом, происшествия