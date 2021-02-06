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В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
Спасатели потушили пожар в ангаре со спорттоварами в Московской области, сообщается на сайте ГУМЧС Подмосковья. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T05:22
2021-02-06T05:22
2021-02-06T05:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
талдом
происшествия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в ангаре со спорттоварами в Московской области, сообщается на сайте ГУМЧС Подмосковья.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в подмосковном Талдоме произошел пожар в металлическом ангаре со спортивными товарами. В 23.57, по данным МЧС, он был локализован на 900 "квадратах"."Ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), талдом, происшествия