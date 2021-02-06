Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210206/pokushenie-1596298135.html
Глава МВД Сербии считает, что мафия планировала покушение на президента
Глава МВД Сербии считает, что мафия планировала покушение на президента
Глава МВД Сербии Александр Вулин предположил, что найденная у крупной преступной группировки снайперская винтовка могла быть предназначена для покушения на... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T13:26
2021-02-06T13:26
александр вучич
сербия
белград (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156196/66/1561966618_0:274:2048:1426_1920x0_80_0_0_3973b7113280a367878557d4846621a2.jpg
БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин предположил, что найденная у крупной преступной группировки снайперская винтовка могла быть предназначена для покушения на сербского президента Александра Вучича.Полиция Сербии и Агентство безопасности и информации (БИА) в четверг задержали членов крупной преступной группировки, которая, предположительно, сотрудничает с черногорскими мафиозными кланами. Показательные обыски прошли в том числе на стадионе футбольного клуба "Партизан" в Белграде, с фанатами которого связывают лидеров группировки. В пятницу подозреваемых на 22 автомобилях под усиленной охраной доставили в отделение прокуратуры по борьбе с оргпреступностью. Глава МВД сообщил в субботу, что при обысках у членов группы была обнаружена снайперская винтовка с глушителем и патронами."Не знаю, было ли это так, следствие установит каковы мотивы, но единственный человек, чья смерть остановила бы борьбу против мафии, был бы Александр Вучич. Единственный человек, чье убийство парализовало бы все государство и привело к тяжелой политической нестабильности и, возможно, остановило бы борьбу с мафией, это Александр Вучич", - заявил глава МВД в эфире TV Prva.Вулин уточнил, что, по данным полиции, лидеры задержанной группировки Велько Беливук и Марко Милькович недавно провели встречу в Черногории с "одним из самых крупных наркодилеров в этой части света" и что их задержанием мафии нанесен ущерб в миллионы евро.Ранее глава МВД рассказывал, что президент Сербии находится под угрозой, так как "объявил войну организованной преступности" после задержания представителей черногорских мафиозных кланов, чье многолетнее жестокое противостояние вышло за пределы региона. Правоохранительные органы Сербии в последние годы также задержали несколько человек за угрозы Вучичу и членам его семьи в соцсетях. Проправительственные СМИ регулярно заявляют о "травле" сербского президента и близких ему людей и политиков со стороны оппозиции и преступного сообщества.
https://radiosputnik.ria.ru/20210103/proslushka-1591889563.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156196/66/1561966618_0:82:2048:1618_1920x0_80_0_0_74b50897b6cf97e076b0d9a95f3fc468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр вучич, сербия, белград (город), в мире

Глава МВД Сербии считает, что мафия планировала покушение на президента

13:26 06.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин предположил, что найденная у крупной преступной группировки снайперская винтовка могла быть предназначена для покушения на сербского президента Александра Вучича.
Полиция Сербии и Агентство безопасности и информации (БИА) в четверг задержали членов крупной преступной группировки, которая, предположительно, сотрудничает с черногорскими мафиозными кланами. Показательные обыски прошли в том числе на стадионе футбольного клуба "Партизан" в Белграде, с фанатами которого связывают лидеров группировки. В пятницу подозреваемых на 22 автомобилях под усиленной охраной доставили в отделение прокуратуры по борьбе с оргпреступностью. Глава МВД сообщил в субботу, что при обысках у членов группы была обнаружена снайперская винтовка с глушителем и патронами.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 14:04
Не просто так. Спецслужбы Сербии заинтересовали данные о прослушке Вучича
"Не знаю, было ли это так, следствие установит каковы мотивы, но единственный человек, чья смерть остановила бы борьбу против мафии, был бы Александр Вучич. Единственный человек, чье убийство парализовало бы все государство и привело к тяжелой политической нестабильности и, возможно, остановило бы борьбу с мафией, это Александр Вучич", - заявил глава МВД в эфире TV Prva.
Вулин уточнил, что, по данным полиции, лидеры задержанной группировки Велько Беливук и Марко Милькович недавно провели встречу в Черногории с "одним из самых крупных наркодилеров в этой части света" и что их задержанием мафии нанесен ущерб в миллионы евро.
Ранее глава МВД рассказывал, что президент Сербии находится под угрозой, так как "объявил войну организованной преступности" после задержания представителей черногорских мафиозных кланов, чье многолетнее жестокое противостояние вышло за пределы региона. Правоохранительные органы Сербии в последние годы также задержали несколько человек за угрозы Вучичу и членам его семьи в соцсетях. Проправительственные СМИ регулярно заявляют о "травле" сербского президента и близких ему людей и политиков со стороны оппозиции и преступного сообщества.
 
Александр ВучичСербияБелград (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42Арестованная в Мьянме премьер Аун Сан Су Чжи привилась от COVID-19
14:40Экс-президент Армении заявил, что при нем не было бы войны в Карабахе
14:35Пермский губернатор осудил вовлечение детей в незаконные акции
14:27Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику
14:26Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Навального и Пашиняна
14:23В Армении основали движение в поддержку союза с Россией
14:22Суд арестовал фигурантов дела о пожаре на складе в Красноярске
14:12Во Владивостоке журналист заявил об обыске из-за акций 23 января
14:09СМИ: в Германии выросло число преступлений против политиков
13:47При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет
13:47Температуру отопления в Москве подняли до максимума из-за морозов
13:43В МВД ответили на сообщения о сборе данных пользователей через приложение
13:40Рогозин показал, как выглядит идущий на Москву циклон из космоса
13:29Мясников назвал лекарство, которое нужно убрать из домашней аптечки
13:29В России разработали ракетный двигатель, не используя бумажных чертежей
13:27Токио выразил протест Пекину из-за патрульных кораблей в районе Сенкаку
13:26Глава МВД Сербии считает, что мафия планировала покушение на президента
13:17Депутаты парламента Мьянмы осудили захват власти военными
13:10В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет из-за трещин в лобовом стекле
12:51В Петербурге по требованию полиции закрыли станцию "Невский проспект"
Лента новостейМолния