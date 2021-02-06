https://ria.ru/20210206/pokushenie-1596298135.html

Глава МВД Сербии считает, что мафия планировала покушение на президента

Глава МВД Сербии считает, что мафия планировала покушение на президента

Глава МВД Сербии Александр Вулин предположил, что найденная у крупной преступной группировки снайперская винтовка могла быть предназначена для покушения на... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T13:26

2021-02-06T13:26

2021-02-06T13:26

александр вучич

сербия

белград (город)

в мире

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БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин предположил, что найденная у крупной преступной группировки снайперская винтовка могла быть предназначена для покушения на сербского президента Александра Вучича.Полиция Сербии и Агентство безопасности и информации (БИА) в четверг задержали членов крупной преступной группировки, которая, предположительно, сотрудничает с черногорскими мафиозными кланами. Показательные обыски прошли в том числе на стадионе футбольного клуба "Партизан" в Белграде, с фанатами которого связывают лидеров группировки. В пятницу подозреваемых на 22 автомобилях под усиленной охраной доставили в отделение прокуратуры по борьбе с оргпреступностью. Глава МВД сообщил в субботу, что при обысках у членов группы была обнаружена снайперская винтовка с глушителем и патронами."Не знаю, было ли это так, следствие установит каковы мотивы, но единственный человек, чья смерть остановила бы борьбу против мафии, был бы Александр Вучич. Единственный человек, чье убийство парализовало бы все государство и привело к тяжелой политической нестабильности и, возможно, остановило бы борьбу с мафией, это Александр Вучич", - заявил глава МВД в эфире TV Prva.Вулин уточнил, что, по данным полиции, лидеры задержанной группировки Велько Беливук и Марко Милькович недавно провели встречу в Черногории с "одним из самых крупных наркодилеров в этой части света" и что их задержанием мафии нанесен ущерб в миллионы евро.Ранее глава МВД рассказывал, что президент Сербии находится под угрозой, так как "объявил войну организованной преступности" после задержания представителей черногорских мафиозных кланов, чье многолетнее жестокое противостояние вышло за пределы региона. Правоохранительные органы Сербии в последние годы также задержали несколько человек за угрозы Вучичу и членам его семьи в соцсетях. Проправительственные СМИ регулярно заявляют о "травле" сербского президента и близких ему людей и политиков со стороны оппозиции и преступного сообщества.

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/proslushka-1591889563.html

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александр вучич, сербия, белград (город), в мире