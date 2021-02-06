https://ria.ru/20210206/pokhudet-chtoby-vyzhit-volontery-spasayut-labradora-ot-ozhireniya-1596335676.html
Похудеть, чтобы выжить: волонтеры спасают лабрадора от ожирения
Похудеть, чтобы выжить: волонтеры спасают лабрадора от ожирения
Шестилетний лабрадор Хаммер весит 88 килограмм. Пес растолстел из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. Он ходит с большим с трудом и не может бегать. Хозяева хотели усыпить пса, потому что не могли с ним справиться.
2021-02-06T20:23
2021-02-06T20:23
2021-02-06T20:23
видео
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Собака нуждается в жесткой диете и регулярных прогулках, иначе могут возникнуть серьезные проблемы с суставами и печенью. Сейчас Хаммер на передержке у волонтеров из Челябинска. Ему сменили рацион и график прогулок. Волонтеры надеются найти псу новых ответственных хозяев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596335451_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_0780e16467be1144d7704ccd33f36c5e.jpg
Похудеть, чтобы выжить: волонтеры спасают лабрадора от ожирения
Похудеть, чтобы выжить: волонтеры спасают лабрадора от ожирения
2021-02-06T20:23
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PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, видео
Похудеть, чтобы выжить: волонтеры спасают лабрадора от ожирения
Шестилетний лабрадор Хаммер весит 88 килограмм. Пес растолстел из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. Он ходит с большим с трудом и не может бегать. Хозяева хотели усыпить пса, потому что не могли с ним справиться.
2021-02-06T20:23
true
PT1M22S
Похудеть, чтобы выжить: волонтеры спасают лабрадора от ожирения
Шестилетний лабрадор Хаммер весит 88 килограмм. Пес растолстел из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. Он ходит с большим с трудом и не может бегать. Хозяева хотели усыпить пса, потому что не могли с ним справиться.
Собака нуждается в жесткой диете и регулярных прогулках, иначе могут возникнуть серьезные проблемы с суставами и печенью. Сейчас Хаммер на передержке у волонтеров из Челябинска. Ему сменили рацион и график прогулок. Волонтеры надеются найти псу новых ответственных хозяев.