https://ria.ru/20210206/pokhudet-chtoby-vyzhit-volontery-spasayut-labradora-ot-ozhireniya-1596335676.html

Похудеть, чтобы выжить: волонтеры спасают лабрадора от ожирения

Похудеть, чтобы выжить: волонтеры спасают лабрадора от ожирения

Шестилетний лабрадор Хаммер весит 88 килограмм. Пес растолстел из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. Он ходит с большим с трудом и не может бегать. Хозяева хотели усыпить пса, потому что не могли с ним справиться.

2021-02-06T20:23

2021-02-06T20:23

2021-02-06T20:23

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Собака нуждается в жесткой диете и регулярных прогулках, иначе могут возникнуть серьезные проблемы с суставами и печенью. Сейчас Хаммер на передержке у волонтеров из Челябинска. Ему сменили рацион и график прогулок. Волонтеры надеются найти псу новых ответственных хозяев.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Похудеть, чтобы выжить: волонтеры спасают лабрадора от ожирения Похудеть, чтобы выжить: волонтеры спасают лабрадора от ожирения 2021-02-06T20:23 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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