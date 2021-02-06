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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Небольшой снег и до -13 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:24
2021-02-06T09:24
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Небольшой снег и до -13 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион останется в тыловой части циклона, который ушёл на Урал. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, -11…-13 в центре города, -10…-15 по области. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление слабо растет, но пока показания барометров останутся немного ниже нормы - 743 миллиметра ртутного столба.
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михаил леус, погода, москва, общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

09:24 06.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковДевушки гуляют в Москве
Девушки гуляют в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Небольшой снег и до -13 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион останется в тыловой части циклона, который ушёл на Урал. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, -11…-13 в центре города, -10…-15 по области. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.
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По словам синоптика, атмосферное давление слабо растет, но пока показания барометров останутся немного ниже нормы - 743 миллиметра ртутного столба.
 
Михаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
 
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