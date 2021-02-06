https://ria.ru/20210206/pogoda-1596276195.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Небольшой снег и до -13 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T09:24

2021-02-06T09:24

2021-02-06T09:24

михаил леус

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591980536_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_6aa5b687fe6e73dd7c27ea262fb8dd77.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Небольшой снег и до -13 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион останется в тыловой части циклона, который ушёл на Урал. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, -11…-13 в центре города, -10…-15 по области. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление слабо растет, но пока показания барометров останутся немного ниже нормы - 743 миллиметра ртутного столба.

https://realty.ria.ru/20210204/viktorina-1595996586.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество