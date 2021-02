https://ria.ru/20210206/plammer-1596262439.html

Биография Кристофера Пламмера

Кристофер Пламмер (Arthur Christopher Orme Plummer) родился 13 декабря 1929 года в Торонто (провинция Онтарио, Канада). Его прадедом по материнской линии был

2021-02-06T00:35

2021-02-06T00:35

2021-02-06T00:35

Кристофер Пламмер (Arthur Christopher Orme Plummer) родился 13 декабря 1929 года в Торонто (провинция Онтарио, Канада). Его прадедом по материнской линии был премьер-министр Канады сэр Джон Аббот.Пламмер в детстве учился игре на фортепиано и собирался стать пианистом, позже изменил решение и получил классическое образование как актер театра.Впервые профессионально выступил в 1950 году в Оттаве (Канада), после этого несколько лет выступал с труппой Канадского репертуарного театра, разъезжая по стране.В 1954 году получил первую серьезную роль в Нью-Йорке (США) в пьесе Сомерсета Моэма "Верная жена".В 1955 году он присоединился к американской труппе Шекспировского фестиваля в Стратфорде (штат Коннектикут, Канада), где быстро завоевал репутацию ведущего актера. Он играл главные классические роли во многих престижных Бродвейских постановках (Нью-Йорк), в том числе в "Сирано" (Cyrano, 1973) и Barrymore (1997), а позже – исполнил роль Короля Лира в "Линкольн-центре" (2004). В 2007 году Пламмер сыграл главную роль в Бродвейской постановке "Пожнешь бурю" (Inherit the Wind).Он являлся ведущим актером Британского национального театра и Королевской шекспировской труппы.Кинематографическую карьеру Пламмер начал с появления в целом ряде телевизионных сериалов. Первым кинофильмом, в котором он сыграл роль, стала лента "Очарованная сценой" (Stage Struck, 1958). Широкую известность ему принесла роль капитана Георга фон Траппа в картине "Звуки музыки" (1965). После этой роли он сыграл в фильмах: "Битва за Британию" (Battle of Britain, 1969), в "Человеке, который хотел быть королем" (The Man Who Would Be King, 1975), в телевизионном мини-сериале "Менялы Артура Хейли" (Arthur Hailey"s the Moneychangers, 1976).Пламмер снялся в триллере "Безмолвный партнер" (The Silent Partner, 1978) и сыграл Шерлока Холмса в картине "Убийство по приказу" (Murder by Decree, 1980). В 1980-х годах у него были главные роли в фильмах "Свидетель" (Eyewitness, 1981), "Влюбленная Лили" (Lily in Love, 1984) и "Танцующая тень" (Shadow Dancing, 1988).Пламмер снялся также в картинах: "Свой человек" (The Insider, 1999), "Последнее воскресение" (The Last Station, 2009), "Игры разума" (Beautiful Mind, 2001), "Границы" (Boundaries, 2018) и других.Актер озвучил персонажей в мультфильмах: "Вверх (Up, 2009), "Человек, который сажал деревья" (L"Homme qui plantait des arbres, 1987), "Приключения Пикси" (Pixies, 2015), "Путеводная звезда" (Star) и др.Среди его многочисленных наград – британская награда за лучшую роль Evening Standard Best Actor Award, две премии "Эмми", канадская "Джини" за "Убийство по приказу", "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана (2012) в фильме "Начинающие" (Beginners).В 1968 году ему было присвоено звание Кавалера ордена Канады.Пламмер был включен в Театральный зал славы (1986) и Аллею славы Канады (1999).Актер был женат три раза, от первого брака есть дочь - Аманда Пламмер (актриса).5 февраля 2021 года Кристофер Пламмер скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

