https://ria.ru/20210206/niderlandy-1596309062.html

Нидерланды отказались привлекать Киев к ответу по делу о крушении MH17

Нидерланды отказались привлекать Киев к ответу по делу о крушении MH17

Нидерланды не нашли достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T15:23

2021-02-06T15:23

2021-02-06T18:51

россия

стеф блок

mh17. расследование

бук (зенитный ракетный комплекс)

николай винниченко

дмитрий песков

нидерланды

украина

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Нидерланды не нашли достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.Власти опирались на отчет Фонда безопасности полетов (на сайте организации говорится, что она является международной, некоммерческой и независимой, штаб-квартира находится в США. — Прим. ред.), авторы которого изучили 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годов.Отмечается, что на основе выводов этого исследования правительство не увидело причин для пересмотра предыдущей позиции правительства.Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, это не судебное расследование, оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Российский МИД заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а само расследование назвал предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.

https://ria.ru/20200623/1573351478.html

https://ria.ru/20200610/1572752315.html

https://ria.ru/20210201/antey-1595562190.html

россия

нидерланды

украина

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россия, стеф блок, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, нидерланды, украина, в мире