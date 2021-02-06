Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210206/niderlandy-1596309062.html
Нидерланды отказались привлекать Киев к ответу по делу о крушении MH17
Нидерланды отказались привлекать Киев к ответу по делу о крушении MH17
Нидерланды не нашли достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T15:23
2021-02-06T18:51
россия
стеф блок
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
дмитрий песков
нидерланды
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_0:191:3077:1921_1920x0_80_0_0_73963080a4793a072c5054ced46db1bc.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Нидерланды не нашли достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.Власти опирались на отчет Фонда безопасности полетов (на сайте организации говорится, что она является международной, некоммерческой и независимой, штаб-квартира находится в США. — Прим. ред.), авторы которого изучили 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годов.Отмечается, что на основе выводов этого исследования правительство не увидело причин для пересмотра предыдущей позиции правительства.Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, это не судебное расследование, оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Российский МИД заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а само расследование назвал предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.
https://ria.ru/20200623/1573351478.html
https://ria.ru/20200610/1572752315.html
https://ria.ru/20210201/antey-1595562190.html
россия
нидерланды
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_aa456e7695e8b48ec031c590cfecff7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, стеф блок, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, нидерланды, украина, в мире

Нидерланды отказались привлекать Киев к ответу по делу о крушении MH17

15:23 06.02.2021 (обновлено: 18:51 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Нидерланды не нашли достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Власти опирались на отчет Фонда безопасности полетов (на сайте организации говорится, что она является международной, некоммерческой и независимой, штаб-квартира находится в США. — Прим. ред.), авторы которого изучили 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годов.

"В отчете говорится, что на основании имеющейся информации, включая информацию, предоставленную украинскими властями в рамках расследования, было установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинские власти, ответственные в то время за безопасность гражданской авиации над Восточной Украиной, знали об угрозе гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которая уже была закрыта, или могли знать об этом", — говорится в письме исполняющего обязанности министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока.

Отмечается, что на основе выводов этого исследования правительство не увидело причин для пересмотра предыдущей позиции правительства.
Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, это не судебное расследование, оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня 2020, 12:06
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня 2020, 15:25
Прокурор по делу MH17 заявил, что обвиняемые хотели сбить военный самолет
Российский МИД заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а само расследование назвал предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.
Здание Верховного суда Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 18:18
В Нидерландах разрешили приобщить отчеты "Алмаз-Антея" к делу MH17
 
РоссияСтеф БлокMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковНидерландыУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Эксперты рассказали, когда россияне смогут отказаться от масок
05:41Сбросившая почти 60 килограммов женщина раскрыла главный секрет похудения
05:19Австрия готова организовать производство российской вакцины
05:03В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд
04:57Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России
04:34Пушков дал совет, как Россия должна себя вести в отношениях с Западом
03:27Советник Трампа рассказал о его жизни после ухода с поста президента
03:18Эксперт рассказал, какие валюты лучше не покупать
03:03Кинолог предостерег от перевода собак на веганскую диету
03:02Родственник экс-главы села рассказал о его убийстве в РОВД в Махачкале
02:43FT: вакцина AstraZeneca плохо защищает от штамма коронавируса из ЮАР
02:22У РОВД в Махачкале собрались сотни земляков убитого экс-главы села
02:08Токсиколог рассказал, чем нельзя обрабатывать маску
02:01Назван неочевидный признак серьезных заболеваний
01:42В Росгвардии прокомментировали убийство экс-главы села в Дагестане
01:24США расторгнут соглашения о предоставлении убежища с тремя странами
01:16Адвокат дал совет, как не попасть на работу в проблемную фирму
01:09Ученая рассказала, могут ли космонавты лечить гайморит на МКС
01:05На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
00:57Отец Началовой рассказал о конфликте из-за имущества певицы
Лента новостейМолния