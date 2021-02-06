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Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Навального и Пашиняна
Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Навального и Пашиняна
Блогера Алексея Навального и премьер-министра Армении Никола Пашиняна объединяет практически все – особенно технологии и прошлое, такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T14:26
2021-02-06T14:26
россия
никол пашинян
алексей навальный
роберт кочарян
армения
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Блогера Алексея Навального и премьер-министра Армении Никола Пашиняна объединяет практически все – особенно технологии и прошлое, такое мнение высказал бывший президент Армении Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения."Очень много общего: и отсутствие опыта, и нахрапистость, и, кстати, талант манипулировать людьми. Это на самом деле талант – люди, которые могут создавать хаос и чувствуют себя достаточно комфортно в этой ситуации", - заявил Кочарян.Как считает экс-президент Армении, появление таких людей – это антисистемный тренд, который подпитан рассредоточением информации через интернет и социальные сети."Все это идет вразрез с мышлением государственным и в целом с представлениями государствообразующего начала. В России это начало, кстати, гораздо сильнее", - добавил он.
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россия, никол пашинян, алексей навальный, роберт кочарян, армения, в мире

Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Навального и Пашиняна

14:26 06.02.2021
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Блогера Алексея Навального и премьер-министра Армении Никола Пашиняна объединяет практически все – особенно технологии и прошлое, такое мнение высказал бывший президент Армении Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения.
"Очень много общего: и отсутствие опыта, и нахрапистость, и, кстати, талант манипулировать людьми. Это на самом деле талант – люди, которые могут создавать хаос и чувствуют себя достаточно комфортно в этой ситуации", - заявил Кочарян.
Как считает экс-президент Армении, появление таких людей – это антисистемный тренд, который подпитан рассредоточением информации через интернет и социальные сети.
"Все это идет вразрез с мышлением государственным и в целом с представлениями государствообразующего начала. В России это начало, кстати, гораздо сильнее", - добавил он.
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РоссияНикол ПашинянАлексей НавальныйРоберт КочарянАрменияВ мире
 
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