https://ria.ru/20210206/navalnyy-1596303790.html
Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Навального и Пашиняна
Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Навального и Пашиняна
Блогера Алексея Навального и премьер-министра Армении Никола Пашиняна объединяет практически все – особенно технологии и прошлое, такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T14:26
2021-02-06T14:26
2021-02-06T14:26
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никол пашинян
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Блогера Алексея Навального и премьер-министра Армении Никола Пашиняна объединяет практически все – особенно технологии и прошлое, такое мнение высказал бывший президент Армении Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения."Очень много общего: и отсутствие опыта, и нахрапистость, и, кстати, талант манипулировать людьми. Это на самом деле талант – люди, которые могут создавать хаос и чувствуют себя достаточно комфортно в этой ситуации", - заявил Кочарян.Как считает экс-президент Армении, появление таких людей – это антисистемный тренд, который подпитан рассредоточением информации через интернет и социальные сети."Все это идет вразрез с мышлением государственным и в целом с представлениями государствообразующего начала. В России это начало, кстати, гораздо сильнее", - добавил он.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
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