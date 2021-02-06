https://ria.ru/20210206/nauka-1596281157.html

Австрийский ученый рассказал о плюсах и минусах научной работы в России

Австрийский ученый рассказал о плюсах и минусах научной работы в России

Австрийский ученый, профессор Венского медицинского университета Рудольф Валента рассказал РИА Новости о плюсах и минусах научной деятельности в России. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T10:11

2021-02-06T10:11

2021-02-06T10:11

наука

рудольф валента

россия

европа

вена

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ВЕНА, 6 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийский ученый, профессор Венского медицинского университета Рудольф Валента рассказал РИА Новости о плюсах и минусах научной деятельности в России.Валента совместно с командой Сеченовского университета ведет разработку вакцины против аллергии на кошек, а в рамках сотрудничества с Институтом иммунологии - вакцины против аллергии на пыльцу березы."В России очень интересно работать, есть много положительных моментов, которые я высоко оцениваю. В России мы принимаем относительно быстрые решения, начинаем что-то, а потом не обсуждаем это бесконечно и не вносим постоянно изменения. Также регистрация препаратов в России происходит быстрее, чем в ЕС", - сказал Валента.К минусам австрийский ученый отнес скорость предоставления материалов, даже самых простых вещей. "Например, если я в Вене заказываю какие-то материалы, то завтра они у меня уже будут. В России часто нам приходится месяцами ждать доставки необходимых материалов. И еще у нас там немного бюрократии. Я понимаю, что все хотят проконтролировать, нужно ли что-то в действительности, но это немного затягивает работу", - рассказал Валента."С другой стороны, есть нечто очень положительное, что мне важно отметить, и это блестящие молодые люди, умные и высокомотивированные, c высокой готовностью к работе. То, что мы в Европе теряем, потому что все больше людей живет в зоне комфорта, включая большое количество молодых людей. Я говорю об этом совершенно открыто. Если я зайду сейчас в лабораторию в Вене, то увижу, что кто-то там будет, конечно, а кого-то нет", - сказал Валента.По его словам, в науке, как и в большом спорте, нужно выдавать хорошие результаты. "В России привыкли добиваться особенных результатов, если это хорошо для общего блага. Я считаю, что можно делать то, что хочется, приятно в первую очередь, но чего нам (Европе) не хватает, так это мысли о том, что что-то можно делать для общества", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200207/1564375901.html

https://ria.ru/20191001/1559319331.html

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европа

вена

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рудольф валента, россия, европа, вена