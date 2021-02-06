https://ria.ru/20210206/myasnikov-1596311346.html

Мясников предупредил о смертельной опасности слабительных

Мясников предупредил о смертельной опасности слабительных

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности, которая грозит в случае неправильного приема слабительных. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T15:55

2021-02-06T15:55

2021-02-06T23:55

александр мясников (врач)

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности, которая грозит в случае неправильного приема слабительных.По его словам, у таких препаратов бывают разные принципы действия, но большинство из них "вымывают из кишечника все", а это влечет сильнейшие водно-электролитные нарушения."Потеря воды сама по себе может привести к обезвоживанию, оно, в свою очередь — к аритмии сердца", — отметил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Он указал на то, что в некоторых странах врачи не могут выписывать слабительные дольше, чем на неделю, поскольку их более длительное применение может привести к смертельным последствиям.

https://ria.ru/20210128/infarkt-1595019927.html

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2021

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александр мясников (врач), здоровье - общество