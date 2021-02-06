https://ria.ru/20210206/myanma-1596304962.html

Арестованная в Мьянме премьер Аун Сан Су Чжи привилась от COVID-19

Арестованная в Мьянме премьер Аун Сан Су Чжи привилась от COVID-19

Арестованная военными властями 1 февраля государственный советник (премьер) Мьянмы Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи получила в субботу первую из двух доз... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T14:42

2021-02-06T14:42

2021-02-06T14:42

коронавирус covid-19

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

astrazeneca

оксфордский университет

великобритания

мьянма

нейпьидо

в мире

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БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Арестованная военными властями 1 февраля государственный советник (премьер) Мьянмы Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи получила в субботу первую из двух доз вакцины от COVID-19, сообщает новостной портал Irrawaddy в Twitter.Прививка от коронавируса была сделана лидеру партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), правительство которой было свергнуто военными 1 февраля, в ее резиденции в столице страны городе Нейпьидо, где Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом, сообщает портал.В конце января Мьянма получила от Индии в порядке безвозмездной помощи полтора миллиона доз вакцины Covishield. Это первая партия вакцины от COVID-19, полученная Мьянмой.Вакцина Covishield производится индийским Институтом сывороток, крупнейшим производителем вакцин в мире, по технологии, разработанной совместно Оксфордским университетом в Великобритании и британско-шведской фармацевтической фирмой AstraZeneca.В числе первых получателей вакцины, наряду с медицинскими работниками и волонтерами, работающими с больными COVID-19, по планам правительства Аун Сан Су Чжи, должны были быть в качестве примера для подражания сама госсоветник и президент Мьянмы У Вин Мьинт, а также депутаты парламента страны.Утром 1 февраля мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от НЛД и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3 – 5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы и Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.

https://ria.ru/20210206/myanma-1596288651.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/myanma-1596212744.html

великобритания

мьянма

нейпьидо

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коронавирус covid-19, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, мьянма, нейпьидо, в мире