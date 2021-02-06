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Арестованная в Мьянме премьер Аун Сан Су Чжи привилась от COVID-19
Арестованная в Мьянме премьер Аун Сан Су Чжи привилась от COVID-19
Арестованная военными властями 1 февраля государственный советник (премьер) Мьянмы Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи получила в субботу первую из двух доз... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T14:42
2021-02-06T14:42
коронавирус covid-19
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
astrazeneca
оксфордский университет
великобритания
мьянма
нейпьидо
в мире
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БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Арестованная военными властями 1 февраля государственный советник (премьер) Мьянмы Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи получила в субботу первую из двух доз вакцины от COVID-19, сообщает новостной портал Irrawaddy в Twitter.Прививка от коронавируса была сделана лидеру партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), правительство которой было свергнуто военными 1 февраля, в ее резиденции в столице страны городе Нейпьидо, где Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом, сообщает портал.В конце января Мьянма получила от Индии в порядке безвозмездной помощи полтора миллиона доз вакцины Covishield. Это первая партия вакцины от COVID-19, полученная Мьянмой.Вакцина Covishield производится индийским Институтом сывороток, крупнейшим производителем вакцин в мире, по технологии, разработанной совместно Оксфордским университетом в Великобритании и британско-шведской фармацевтической фирмой AstraZeneca.В числе первых получателей вакцины, наряду с медицинскими работниками и волонтерами, работающими с больными COVID-19, по планам правительства Аун Сан Су Чжи, должны были быть в качестве примера для подражания сама госсоветник и президент Мьянмы У Вин Мьинт, а также депутаты парламента страны.Утром 1 февраля мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от НЛД и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3 – 5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы и Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.
https://ria.ru/20210206/myanma-1596288651.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/myanma-1596212744.html
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мьянма
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коронавирус covid-19, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, мьянма, нейпьидо, в мире

Арестованная в Мьянме премьер Аун Сан Су Чжи привилась от COVID-19

14:42 06.02.2021
 
© REUTERS / Soe Zeya TunГосударственный советник Республики Союз Мьянмы Аун Сан Су Чжи
Государственный советник Республики Союз Мьянмы Аун Сан Су Чжи - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© REUTERS / Soe Zeya Tun
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БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Арестованная военными властями 1 февраля государственный советник (премьер) Мьянмы Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи получила в субботу первую из двух доз вакцины от COVID-19, сообщает новостной портал Irrawaddy в Twitter.
Прививка от коронавируса была сделана лидеру партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), правительство которой было свергнуто военными 1 февраля, в ее резиденции в столице страны городе Нейпьидо, где Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом, сообщает портал.
В конце января Мьянма получила от Индии в порядке безвозмездной помощи полтора миллиона доз вакцины Covishield. Это первая партия вакцины от COVID-19, полученная Мьянмой.
Вакцина Covishield производится индийским Институтом сывороток, крупнейшим производителем вакцин в мире, по технологии, разработанной совместно Оксфордским университетом в Великобритании и британско-шведской фармацевтической фирмой AstraZeneca.
В числе первых получателей вакцины, наряду с медицинскими работниками и волонтерами, работающими с больными COVID-19, по планам правительства Аун Сан Су Чжи, должны были быть в качестве примера для подражания сама госсоветник и президент Мьянмы У Вин Мьинт, а также депутаты парламента страны.
Военные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
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Утром 1 февраля мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от НЛД и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.
Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3 – 5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы и Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.
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Коронавирус COVID-19Национальная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиAstraZenecaОксфордский университетВеликобританияМьянмаНейпьидоВ мире
 
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