Арестованная в Мьянме премьер Аун Сан Су Чжи привилась от COVID-19
БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Арестованная военными властями 1 февраля государственный советник (премьер) Мьянмы Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи получила в субботу первую из двух доз вакцины от COVID-19, сообщает новостной портал Irrawaddy в Twitter.
Прививка от коронавируса была сделана лидеру партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), правительство которой было свергнуто военными 1 февраля, в ее резиденции в столице страны городе Нейпьидо, где Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом, сообщает портал.
Myanmar's detained leader, State Counselor Daw Aung San Suu Kyi, received her first dose of the COVID-19 vaccine at her home on Saturday. The de-facto leader has been detained since Monday's military coup and placed under house arrest in Naypyitaw. #WhatishappeninginMyanmar— The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) February 6, 2021
В конце января Мьянма получила от Индии в порядке безвозмездной помощи полтора миллиона доз вакцины Covishield. Это первая партия вакцины от COVID-19, полученная Мьянмой.
Вакцина Covishield производится индийским Институтом сывороток, крупнейшим производителем вакцин в мире, по технологии, разработанной совместно Оксфордским университетом в Великобритании и британско-шведской фармацевтической фирмой AstraZeneca.
В числе первых получателей вакцины, наряду с медицинскими работниками и волонтерами, работающими с больными COVID-19, по планам правительства Аун Сан Су Чжи, должны были быть в качестве примера для подражания сама госсоветник и президент Мьянмы У Вин Мьинт, а также депутаты парламента страны.
Утром 1 февраля мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от НЛД и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.
Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3 – 5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы и Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.
5 февраля, 17:25Военные вывезли свергнутого лидера Мьянмы из резиденции