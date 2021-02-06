https://ria.ru/20210206/myanma-1596297119.html

Депутаты парламента Мьянмы осудили захват власти военными

Депутаты парламента Мьянмы осудили захват власти военными

Почти 300 депутатов парламента Мьянмы, избранных 8 ноября, в ходе онлайн-заседания осудили захват власти в стране военными, сообщил в Facebook У Чжи То, глава... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T13:17

2021-02-06T13:17

2021-02-06T13:17

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

мьянма

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595475523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6096622662c437bca0912d13e5da912a.jpg

БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Почти 300 депутатов парламента Мьянмы, избранных 8 ноября, в ходе онлайн-заседания осудили захват власти в стране военными, сообщил в Facebook У Чжи То, глава комитета по связям с общественностью партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), правительство которой было свергнуто 1 февраля."Чрезвычайное заседание депутатов Ассамблеи союза (парламента Мьянмы) прошло в режиме онлайн-конференции. 298 депутатов приняли участие и единогласно приняли общее заявление", - говорится в сообщении.На странице размещен текст заявления от 5 февраля. "Мы, депутаты Ассамблеи союза, не признаем власть вооруженных сил. Ассамблея союза Мьянмы остается главным органом власти в стране по конституции. Народ дал власть нам, и мы должны ее осуществлять от имени и для пользы народа. Депутаты вместе с народом будут в своих округах бороться за демократию", - говорится в документе.Парламент Мьянмы состоит из двух палат – Совета союза, верхней палаты из 220 депутатов, и Совета народных представителей, нижней палаты из 440 депутатов. По объявленным мьянманским избиркомом результатам выборов, прошедших в стране 8 ноября, НЛД получила в обеих палатах ассамблеи в общей сложности 396 мест, обеспечив себе решающее парламентское большинство.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от НЛД и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник (фактический премьер) Аун Сан Су Чжи, остаются под домашним арестом.

https://ria.ru/20210206/myanma-1596276939.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/myanma-1596212744.html

https://ria.ru/20210206/myanma-1596288651.html

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире