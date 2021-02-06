https://ria.ru/20210206/myanma-1596297119.html
Депутаты парламента Мьянмы осудили захват власти военными
Депутаты парламента Мьянмы осудили захват власти военными
Почти 300 депутатов парламента Мьянмы, избранных 8 ноября, в ходе онлайн-заседания осудили захват власти в стране военными, сообщил в Facebook У Чжи То, глава... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T13:17
2021-02-06T13:17
2021-02-06T13:17
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
мьянма
в мире
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БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Почти 300 депутатов парламента Мьянмы, избранных 8 ноября, в ходе онлайн-заседания осудили захват власти в стране военными, сообщил в Facebook У Чжи То, глава комитета по связям с общественностью партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), правительство которой было свергнуто 1 февраля."Чрезвычайное заседание депутатов Ассамблеи союза (парламента Мьянмы) прошло в режиме онлайн-конференции. 298 депутатов приняли участие и единогласно приняли общее заявление", - говорится в сообщении.На странице размещен текст заявления от 5 февраля. "Мы, депутаты Ассамблеи союза, не признаем власть вооруженных сил. Ассамблея союза Мьянмы остается главным органом власти в стране по конституции. Народ дал власть нам, и мы должны ее осуществлять от имени и для пользы народа. Депутаты вместе с народом будут в своих округах бороться за демократию", - говорится в документе.Парламент Мьянмы состоит из двух палат – Совета союза, верхней палаты из 220 депутатов, и Совета народных представителей, нижней палаты из 440 депутатов. По объявленным мьянманским избиркомом результатам выборов, прошедших в стране 8 ноября, НЛД получила в обеих палатах ассамблеи в общей сложности 396 мест, обеспечив себе решающее парламентское большинство.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от НЛД и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник (фактический премьер) Аун Сан Су Чжи, остаются под домашним арестом.
https://ria.ru/20210206/myanma-1596276939.html
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национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире
БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости.
Почти 300 депутатов парламента Мьянмы
, избранных 8 ноября, в ходе онлайн-заседания осудили захват власти в стране военными, сообщил в Facebook У Чжи То, глава комитета по связям с общественностью партии "Национальная лига за демократию" (НЛД)
, правительство которой было свергнуто 1 февраля.
"Чрезвычайное заседание депутатов Ассамблеи союза (парламента Мьянмы) прошло в режиме онлайн-конференции. 298 депутатов приняли участие и единогласно приняли общее заявление", - говорится в сообщении.
На странице размещен текст заявления от 5 февраля. "Мы, депутаты Ассамблеи союза, не признаем власть вооруженных сил. Ассамблея союза Мьянмы остается главным органом власти в стране по конституции. Народ дал власть нам, и мы должны ее осуществлять от имени и для пользы народа. Депутаты вместе с народом будут в своих округах бороться за демократию", - говорится в документе.
Парламент Мьянмы состоит из двух палат – Совета союза, верхней палаты из 220 депутатов, и Совета народных представителей, нижней палаты из 440 депутатов. По объявленным мьянманским избиркомом результатам выборов, прошедших в стране 8 ноября, НЛД получила в обеих палатах ассамблеи в общей сложности 396 мест, обеспечив себе решающее парламентское большинство.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от НЛД и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.
Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.
Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник (фактический премьер) Аун Сан Су Чжи
, остаются под домашним арестом.