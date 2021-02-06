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СМИ: несколько тысяч человек приняли участие в уличном протесте в Мьянме
СМИ: несколько тысяч человек приняли участие в уличном протесте в Мьянме
Несколько тысяч человек приняли участие в первом массовом уличном протесте против захвата власти военными в Мьянме, он прошел в Янгоне утром в субботу, сообщает РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T11:48
2021-02-06T13:14
национальная лига за демократию (нлд)
янгон (город)
мьянма
нейпьидо
в мире
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БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в первом массовом уличном протесте против захвата власти военными в Мьянме, он прошел в Янгоне утром в субботу, сообщает мьянманский новостной портал Mizzima на своей странице в социальной сети Facebook.На странице размещены фотографии с места события, на которых виден строй полицейских в бронежилетах с пластиковыми щитами, а также толпа демонстрантов, в которой многие идут, подняв вверх руку с "трехпалым салютом" из фильма "Голодные игры", заимствованным у гонконгских и таиландских демонстрантов символом борьбы за демократию. Многие участники протеста одеты в красное: этот цвет – символ партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), правительство которой было отстранено от власти военными 1 февраля.Портал также сообщает, что полицейские во время демонстрации "задержали сотни человек и вывезли их на грузовиках", однако среди выложенных фотографий нет кадров задержания демонстрантов.В то же время интернет-издание Frontier сообщает, что протест, проходящий на улице Инсейн Роуд в Янгоне, проходит мирно, и полицейские, находящиеся там же, сохраняют строй, но бездействуют.По оценкам новостного агентства АФП, в акции участвовали "более тысячи человек". О задержаниях АФП не сообщает.Протест в Янгоне стал первой массовой уличной акцией с момента перехода власти к военным. Ранее в Янгоне состоялся протест с участием более 20 человек, трое его участников были задержаны. Mizzima также разместила видеосюжет о прошедшей в ночь с пятницы на субботу в столице Мьянмы городе Нейпьидо "протестной акции на мопедах". На видео несколько (от 7 до 10) мопедов, на каждом из которых сидят 2-3 человека, едут по улицам Нейпьидо, постоянно гудя звуковыми сигналами, выкрикивая лозунги против военной диктатуры и поднимая "трехпалый салют".Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.
https://ria.ru/20210206/myanma-1596276939.html
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национальная лига за демократию (нлд), янгон (город), мьянма, нейпьидо, в мире

СМИ: несколько тысяч человек приняли участие в уличном протесте в Мьянме

11:48 06.02.2021 (обновлено: 13:14 06.02.2021)
 
© REUTERS / StringerВоенные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма
Военные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в первом массовом уличном протесте против захвата власти военными в Мьянме, он прошел в Янгоне утром в субботу, сообщает мьянманский новостной портал Mizzima на своей странице в социальной сети Facebook.
На странице размещены фотографии с места события, на которых виден строй полицейских в бронежилетах с пластиковыми щитами, а также толпа демонстрантов, в которой многие идут, подняв вверх руку с "трехпалым салютом" из фильма "Голодные игры", заимствованным у гонконгских и таиландских демонстрантов символом борьбы за демократию. Многие участники протеста одеты в красное: этот цвет – символ партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), правительство которой было отстранено от власти военными 1 февраля.

ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်၊ စနေနေ့ နေ့လည်က ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန် လမ်းမကြီးအတိုင်း ချီတက် ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ လူအုပ်ကြီးအား လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့၀င်တွေက လှည်းတန်းအရောက်မှာ တားဆီးထားစဉ်။

Опубликовано Mizzima - News in Burmese Пятница, 5 февраля 2021 г.
Портал также сообщает, что полицейские во время демонстрации "задержали сотни человек и вывезли их на грузовиках", однако среди выложенных фотографий нет кадров задержания демонстрантов.
В то же время интернет-издание Frontier сообщает, что протест, проходящий на улице Инсейн Роуд в Янгоне, проходит мирно, и полицейские, находящиеся там же, сохраняют строй, но бездействуют.
По оценкам новостного агентства АФП, в акции участвовали "более тысячи человек". О задержаниях АФП не сообщает.
Контрольно-пропускной пункт на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
09:38
В Мьянме зафиксировали проблемы с интернетом
Протест в Янгоне стал первой массовой уличной акцией с момента перехода власти к военным. Ранее в Янгоне состоялся протест с участием более 20 человек, трое его участников были задержаны. Mizzima также разместила видеосюжет о прошедшей в ночь с пятницы на субботу в столице Мьянмы городе Нейпьидо "протестной акции на мопедах". На видео несколько (от 7 до 10) мопедов, на каждом из которых сидят 2-3 человека, едут по улицам Нейпьидо, постоянно гудя звуковыми сигналами, выкрикивая лозунги против военной диктатуры и поднимая "трехпалый салют".
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.
Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.
Столкновение на митинге за демократию Мьянмы у посольства в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 17:25
Военные вывезли свергнутого лидера Мьянмы из резиденции
 
Национальная лига за демократию (НЛД)Янгон (город)МьянмаНейпьидоВ мире
 
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