https://ria.ru/20210206/myanma-1596288651.html

СМИ: несколько тысяч человек приняли участие в уличном протесте в Мьянме

СМИ: несколько тысяч человек приняли участие в уличном протесте в Мьянме

Несколько тысяч человек приняли участие в первом массовом уличном протесте против захвата власти военными в Мьянме, он прошел в Янгоне утром в субботу, сообщает РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T11:48

2021-02-06T11:48

2021-02-06T13:14

национальная лига за демократию (нлд)

янгон (город)

мьянма

нейпьидо

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595556221_0:228:2489:1628_1920x0_80_0_0_e9c2460777d2efe612f10a08a43ec26c.jpg

БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в первом массовом уличном протесте против захвата власти военными в Мьянме, он прошел в Янгоне утром в субботу, сообщает мьянманский новостной портал Mizzima на своей странице в социальной сети Facebook.На странице размещены фотографии с места события, на которых виден строй полицейских в бронежилетах с пластиковыми щитами, а также толпа демонстрантов, в которой многие идут, подняв вверх руку с "трехпалым салютом" из фильма "Голодные игры", заимствованным у гонконгских и таиландских демонстрантов символом борьбы за демократию. Многие участники протеста одеты в красное: этот цвет – символ партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), правительство которой было отстранено от власти военными 1 февраля.Портал также сообщает, что полицейские во время демонстрации "задержали сотни человек и вывезли их на грузовиках", однако среди выложенных фотографий нет кадров задержания демонстрантов.В то же время интернет-издание Frontier сообщает, что протест, проходящий на улице Инсейн Роуд в Янгоне, проходит мирно, и полицейские, находящиеся там же, сохраняют строй, но бездействуют.По оценкам новостного агентства АФП, в акции участвовали "более тысячи человек". О задержаниях АФП не сообщает.Протест в Янгоне стал первой массовой уличной акцией с момента перехода власти к военным. Ранее в Янгоне состоялся протест с участием более 20 человек, трое его участников были задержаны. Mizzima также разместила видеосюжет о прошедшей в ночь с пятницы на субботу в столице Мьянмы городе Нейпьидо "протестной акции на мопедах". На видео несколько (от 7 до 10) мопедов, на каждом из которых сидят 2-3 человека, едут по улицам Нейпьидо, постоянно гудя звуковыми сигналами, выкрикивая лозунги против военной диктатуры и поднимая "трехпалый салют".Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.

https://ria.ru/20210206/myanma-1596276939.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/myanma-1596212744.html

янгон (город)

мьянма

нейпьидо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная лига за демократию (нлд), янгон (город), мьянма, нейпьидо, в мире