В Мьянме зафиксировали проблемы с интернетом
"Мьянма находится в разгаре второго общенационального отключения интернета по состоянию на 10.00 субботы по местному времени (06.30 мск)", - говорится в сообщении сервиса в Twitter.
⚠️ Alert: #Myanmar is now in the midst of a second nation-scale internet blackout as of ~10:00 a.m. Saturday local time; real-time network data show national connectivity falling to 54% of ordinary levels as users report difficultly getting online 📉— NetBlocks (@netblocks) February 6, 2021
📰 https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/ebFLAAl7dj
По данным NetBlocks, доступ в интернет упал до 54% от обычного уровня, пользователи сообщают о трудностях с выходом в сеть.
Вчера, 20:33В Мьянме ограничили работу Twitter
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
Днем 1 февраля военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен на один год.