https://ria.ru/20210206/myanma-1596276939.html

В Мьянме зафиксировали проблемы с интернетом

В Мьянме зафиксировали проблемы с интернетом

Проблемы с доступом к интернету наблюдаются в Мьянме, сообщает мониторинговый сервис NetBlocks. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T09:38

2021-02-06T09:38

2021-02-06T09:38

аун сан су чжи

мьянма

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Проблемы с доступом к интернету наблюдаются в Мьянме, сообщает мониторинговый сервис NetBlocks."Мьянма находится в разгаре второго общенационального отключения интернета по состоянию на 10.00 субботы по местному времени (06.30 мск)", - говорится в сообщении сервиса в Twitter.По данным NetBlocks, доступ в интернет упал до 54% от обычного уровня, пользователи сообщают о трудностях с выходом в сеть.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Днем 1 февраля военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен на один год.

https://ria.ru/20210205/twitter-1596250791.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/myanma-1596212744.html

мьянма

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аун сан су чжи, мьянма, в мире