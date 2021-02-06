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В Мьянме зафиксировали проблемы с интернетом
В Мьянме зафиксировали проблемы с интернетом
Проблемы с доступом к интернету наблюдаются в Мьянме, сообщает мониторинговый сервис NetBlocks. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:38
2021-02-06T09:38
аун сан су чжи
мьянма
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Проблемы с доступом к интернету наблюдаются в Мьянме, сообщает мониторинговый сервис NetBlocks."Мьянма находится в разгаре второго общенационального отключения интернета по состоянию на 10.00 субботы по местному времени (06.30 мск)", - говорится в сообщении сервиса в Twitter.По данным NetBlocks, доступ в интернет упал до 54% от обычного уровня, пользователи сообщают о трудностях с выходом в сеть.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Днем 1 февраля военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен на один год.
https://ria.ru/20210205/twitter-1596250791.html
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аун сан су чжи, мьянма, в мире

В Мьянме зафиксировали проблемы с интернетом

09:38 06.02.2021
 
© REUTERS / StringerКонтрольно-пропускной пункт на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма
Контрольно-пропускной пункт на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Проблемы с доступом к интернету наблюдаются в Мьянме, сообщает мониторинговый сервис NetBlocks.
"Мьянма находится в разгаре второго общенационального отключения интернета по состоянию на 10.00 субботы по местному времени (06.30 мск)", - говорится в сообщении сервиса в Twitter.
По данным NetBlocks, доступ в интернет упал до 54% от обычного уровня, пользователи сообщают о трудностях с выходом в сеть.
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 20:33
В Мьянме ограничили работу Twitter
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
Днем 1 февраля военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен на один год.
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