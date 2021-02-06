https://ria.ru/20210206/moroz-1596294404.html
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за морозов
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за морозов
Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящих сильных морозов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:46
2021-02-06T12:46
2021-02-06T12:51
жкх
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящих сильных морозов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."Согласно данным синоптиков, в столичном регионе началось резкое понижение температуры воздуха, в начале следующей недели в ночное время столбик термометра в отдельных районах может опускаться до минус 27 градусов. Поэтому принято решение с сегодняшнего дня перевести все городские службы на усиленный режим работы", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства."На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива", - сообщил Бирюков.
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жкх, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящих сильных морозов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы
в правительстве столицы Петр Бирюков
.
"Согласно данным синоптиков, в столичном регионе началось резкое понижение температуры воздуха, в начале следующей недели в ночное время столбик термометра в отдельных районах может опускаться до минус 27 градусов. Поэтому принято решение с сегодняшнего дня перевести все городские службы на усиленный режим работы", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства.
"На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива", - сообщил Бирюков.