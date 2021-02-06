https://ria.ru/20210206/moroz-1596294404.html

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за морозов

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за морозов

Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящих сильных морозов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T12:46

2021-02-06T12:46

2021-02-06T12:51

жкх

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящих сильных морозов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."Согласно данным синоптиков, в столичном регионе началось резкое понижение температуры воздуха, в начале следующей недели в ночное время столбик термометра в отдельных районах может опускаться до минус 27 градусов. Поэтому принято решение с сегодняшнего дня перевести все городские службы на усиленный режим работы", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства."На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива", - сообщил Бирюков.

https://ria.ru/20210206/moroz-1596271734.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва, общество