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Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за морозов
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за морозов
Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящих сильных морозов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:46
2021-02-06T12:51
жкх
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящих сильных морозов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."Согласно данным синоптиков, в столичном регионе началось резкое понижение температуры воздуха, в начале следующей недели в ночное время столбик термометра в отдельных районах может опускаться до минус 27 градусов. Поэтому принято решение с сегодняшнего дня перевести все городские службы на усиленный режим работы", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства."На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива", - сообщил Бирюков.
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жкх, петр бирюков, москва, общество

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за морозов

12:46 06.02.2021 (обновлено: 12:51 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДым из труб ТЭЦ в микрорайоне Южный в Красногорске
Дым из труб ТЭЦ в микрорайоне Южный в Красногорске - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящих сильных морозов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в столичном регионе началось резкое понижение температуры воздуха, в начале следующей недели в ночное время столбик термометра в отдельных районах может опускаться до минус 27 градусов. Поэтому принято решение с сегодняшнего дня перевести все городские службы на усиленный режим работы", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства.
"На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива", - сообщил Бирюков.
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