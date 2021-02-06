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Названа самая необходимая вещь в машине зимой
Названа самая необходимая вещь в машине зимой
Каждый автомобилист должен возить в машине зимой лопату, заявил автоэксперт Михаил Колодочкин. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T20:31
2021-02-06T21:24
михаил колодочкин
авто
общество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Каждый автомобилист должен возить в машине зимой лопату, заявил автоэксперт Михаил Колодочкин.Он объяснил, что независимо от того, в городе живет автолюбитель или в деревне, лопата обязательно пригодится.Он отметил, что это одна из стандартных ситуаций, когда автолюбителю понадобится лопата.Кроме того, в салоне следует возить зарядное устройство для мобильного телефона, рассчитанное на 12 вольт."Если за городом с вами что-то случится, а в этот момент разрядится ваш смартфон, то вы не сможете никого вызвать на помощь", — пояснил эксперт.
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михаил колодочкин, авто, общество

Названа самая необходимая вещь в машине зимой

20:31 06.02.2021 (обновлено: 21:24 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение во время снегопада в Москве
Автомобильное движение во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Каждый автомобилист должен возить в машине зимой лопату, заявил автоэксперт Михаил Колодочкин.
Он объяснил, что независимо от того, в городе живет автолюбитель или в деревне, лопата обязательно пригодится.

"Если вы машину где-то бросили, а рядом с вами прошел снегоуборщик, то после него вы можете не выехать", — предупредил Колодочкин в беседе с телеканалом "360".

Он отметил, что это одна из стандартных ситуаций, когда автолюбителю понадобится лопата.
Кроме того, в салоне следует возить зарядное устройство для мобильного телефона, рассчитанное на 12 вольт.
"Если за городом с вами что-то случится, а в этот момент разрядится ваш смартфон, то вы не сможете никого вызвать на помощь", — пояснил эксперт.
Частные гаражи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
Вчера, 04:07
Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
 
Михаил КолодочкинАвтоОбщество
 
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