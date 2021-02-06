https://ria.ru/20210206/mashina-1596336573.html

Названа самая необходимая вещь в машине зимой

Названа самая необходимая вещь в машине зимой

Каждый автомобилист должен возить в машине зимой лопату, заявил автоэксперт Михаил Колодочкин. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T20:31

2021-02-06T20:31

2021-02-06T21:24

михаил колодочкин

авто

общество

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Каждый автомобилист должен возить в машине зимой лопату, заявил автоэксперт Михаил Колодочкин.Он объяснил, что независимо от того, в городе живет автолюбитель или в деревне, лопата обязательно пригодится.Он отметил, что это одна из стандартных ситуаций, когда автолюбителю понадобится лопата.Кроме того, в салоне следует возить зарядное устройство для мобильного телефона, рассчитанное на 12 вольт."Если за городом с вами что-то случится, а в этот момент разрядится ваш смартфон, то вы не сможете никого вызвать на помощь", — пояснил эксперт.

https://ria.ru/20210206/vesna-1596267482.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил колодочкин, авто, общество