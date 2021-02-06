https://ria.ru/20210206/mashina-1596336573.html
Названа самая необходимая вещь в машине зимой
Названа самая необходимая вещь в машине зимой
Каждый автомобилист должен возить в машине зимой лопату, заявил автоэксперт Михаил Колодочкин. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T20:31
2021-02-06T20:31
2021-02-06T21:24
михаил колодочкин
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151286/55/1512865574_0:126:2439:1498_1920x0_80_0_0_a35d11b763cedd2f6952178dc3f09805.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Каждый автомобилист должен возить в машине зимой лопату, заявил автоэксперт Михаил Колодочкин.Он объяснил, что независимо от того, в городе живет автолюбитель или в деревне, лопата обязательно пригодится.Он отметил, что это одна из стандартных ситуаций, когда автолюбителю понадобится лопата.Кроме того, в салоне следует возить зарядное устройство для мобильного телефона, рассчитанное на 12 вольт."Если за городом с вами что-то случится, а в этот момент разрядится ваш смартфон, то вы не сможете никого вызвать на помощь", — пояснил эксперт.
https://ria.ru/20210206/vesna-1596267482.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151286/55/1512865574_138:0:2303:1624_1920x0_80_0_0_7ee23706738f41b31921d1fa5472b894.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил колодочкин, авто, общество
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Каждый автомобилист должен возить в машине зимой лопату, заявил автоэксперт Михаил Колодочкин
.
Он объяснил, что независимо от того, в городе живет автолюбитель или в деревне, лопата обязательно пригодится.
"Если вы машину где-то бросили, а рядом с вами прошел снегоуборщик, то после него вы можете не выехать", — предупредил Колодочкин в беседе с телеканалом "360".
Он отметил, что это одна из стандартных ситуаций, когда автолюбителю понадобится лопата.
Кроме того, в салоне следует возить зарядное устройство для мобильного телефона, рассчитанное на 12 вольт.
"Если за городом с вами что-то случится, а в этот момент разрядится ваш смартфон, то вы не сможете никого вызвать на помощь", — пояснил эксперт.