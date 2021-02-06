https://ria.ru/20210206/litvinova-1596141941.html

"Северный ветер" Ренаты Литвиновой — причудливый фильм о русской магии

"Северный ветер" Ренаты Литвиновой — причудливый фильм о русской магии

Благодаря своей запредельной странности Рената Литвинова добилась всенародной известности (правда, больше как светская персона) и в то же время осталась собой... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T08:00

2021-02-06T08:00

2021-02-06T11:11

культура

кино и сериалы

хибла герзмава

рената литвинова

земфира

светлана ходченкова

антон шагин

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Егор Беликов. Благодаря своей запредельной странности Рената Литвинова добилась всенародной известности (правда, больше как светская персона) и в то же время осталась собой. Если у Вуди Аллена в фильмах — один персонаж, который разговаривает и ведет себя ровно так же, как автор, то у Литвиновой абсолютно все по повадкам — чистые Ренаты в разных обличьях. О самой мощной и концептуальной из ее работ — новой картине "Северный ветер" — в материале РИА Новости.Зимняя грустная фантазияВремя действия фильма неопределимо — то ли XIX век, то ли XX, а финал происходит и вовсе в XXI. Место действия — странный дом посреди заснеженных полей. Там правит клан во главе со стильной Маргаритой (сама Литвинова).Возможно, это и Россия, но очень странная: Кремль стоит в лесу, все расплачиваются царскими рублями и хранят их в сундуках, закопанных в земле, где валюта гниет, а мы наблюдаем, как семья в разных составах собирается на новогодние праздники много лет подряд.Героев в картине так много, что перечислить их всех не представляется возможным. Скажем лишь о главных. Маргарита (это лучшая роль самой Ренаты — похоже, она придумала фильм так, чтобы ей самой хотелось в нем жить), отрываясь иногда от семейных хлопот, все ждет какого-то звонка от неизвестного нам мужчины. Сын Риты Бенедикт, чья линия оказывается центральной, теряет невесту Фанни в авиакатастрофе и все мучается от бесконечной ненависти к жене Фаине, и похожей, и непохожей на нее. Сестра протагонистки Лотта (Галина Тюнина, у которой заметных ролей не было с самых "Дозоров"), заведующая денежным вопросом (она закапывает сундуки с накоплениями и ищет их при помощи престранного окуляра), мечтает уехать в Индию и найти там своего любимого артиста. Все примерно так...Русская НарнияНо это только входной уровень в "Северный ветер", дальше Литвинова бросает в борьбу со зрительским рассудком тяжелую артиллерию. Оперную диву Хиблу Герзмаву, которая поет словно в "Пятом элементе". Пластического хирурга Жгутика (Никита Кукушкин) и его перверсивный роман с Адой (Манана Тотибадзе). Советскую звезду Татьяну Пилецкую в образе патриарха семейства — Вечной Алисы. Максима Суханова в военной форме с железным кругом в голове. Светлану Ходченкову в роли циркачки-пранкерши. И так далее, и так далее.В целом "Северный ветер" не укладывается ни в какую вменяемую классификацию. Здесь слишком много всего: костюмов, избыточно детализированных декораций, причудливых реплик, всевозможных подробностей и разных штучек. Это почти что фэнтези с собственными законами. Можно сказать, что в фильме Литвинова воплощает своеобразный сказочный заповедник для России всех эпох разом, такую Нарнию а-ля рюс. Но, с другой стороны, все или почти все происходящее можно оправдать какой-то странной логикой — до определенного момента. Это драма, однако в ней немало житейской иронии. В общем, "Северный ветер" настолько самобытен, что к нему и жанрового сравнения приличного не подобрать.Гниль, любовь и прочие неприятностиТак о чем же это? Почти все сюжетные перипетии посвящены любви — но исключительно невозможной. Во вселенной Литвиновой женщины неспроста правят Северными полями — в фильме мужчины слабые, немощные, зря коптящие небо.И Маргарита и прочие герои надеются на то, что однажды их придут и заберут из умирающего дома, а пока заняты многолетними моральными терзаниями, войнами и прочей ерундой. Мир застрял в междувременье, и девушкам приходится всем заправлять. На ситуацию реагирует и сама природа: дом начинает разрушаться и зарастать изнутри ветками, а на морозе вдруг все начинает гнить, от скамеек до денег в зарытых сундуках. Это картина об уходящей натуре, умирающей семье — Литвинова наслаждается внутрикадровой декадентской красотой.Перезвон курантовНаверняка многие пойдут на фильм не ради Ренаты, а из-за композитора. Саундтрек для "Северного ветра" написала давний соавтор режиссера и актрисы, певица Земфира.Наверное, этим и объясняются феноменальные предпродажи билетов на сеансы: вроде бы не претендующая на то, чтобы покорить широкую аудиторию, картина стала рекордсменом недели, еще не выйдя на широкие экраны. Армия поклонников самой народной исполнительницы страны (она куда актуальнее Аллы Пугачевой и намного популярнее недавно появившейся Монеточки, к примеру) рванула в кино. К сожалению, полноценных песен Земфиры в фильме всего две, "Крым" и "Злой человек", обе опубликованы заранее, да и вообще музыка звучит редко, лишь в самые драматичные моменты. С другой стороны, "Северный ветер" дарит, наверное, то же ощущение, что и композиции Земфиры. Вроде бы нет в них никакого конкретного посыла — чистая поэзия, которая выхватывает из души слушателя то, для описания чего не подобрать слов. Точно так же и фильм, удивительный, ни на что не похожий, философский и лиричный, однозначно лучший российский в начале 2021-го.

https://ria.ru/20210204/kino-1595883949.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, хибла герзмава, рената литвинова, земфира, светлана ходченкова, антон шагин